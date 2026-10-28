Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află în Italia, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo că vineri, 30 octombrie 2026, va avea loc o grevă la nivel național, care va afecta serviciile publice și private din educație, sănătate și transporturi.

Ce transporturi sunt afectate

Potrivit atenționării publicate de MAE, perturbările vor fi următoarele:

transportul aerian: pe toată durata zilei de 30 octombrie, între orele 00:00 și 23:59;

pe toată durata zilei de 30 octombrie, între orele 00:00 și 23:59; transportul feroviar: de joi, 29 octombrie, ora 21:00, până vineri, 30 octombrie, ora 20:59;

de joi, 29 octombrie, ora 21:00, până vineri, 30 octombrie, ora 20:59; transportul public local: va funcționa după reguli stabilite la nivel teritorial;

va funcționa după reguli stabilite la nivel teritorial; autostrăzile: circulația ar putea fi afectată începând de joi, 29 octombrie, de la ora 22:00.

Intervalele coincid cu cele din registrul grevelor din transporturi al Ministerului italian al Infrastructurii și Transporturilor. Potrivit acestuia, greva generală la nivel național a fost convocată de sindicatul USB și vizează și taxiurile, între orele 00:01 și 23:59.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

MAE avertizează că oprirea serviciilor ar urma să fie însoțită de proteste în principalele orașe din Italia, a relatat și Mediafax.

Unde pot cere ajutor românii

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 și +39 06 835 233 74. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent.

Pentru situații urgente, MAE a pus la dispoziție următoarele linii telefonice:

Consulatul General al României la Roma: +39 345 147 3935

Consulatul General al României la Milano: +39 366 108 1444

Consulatul General al României la Bologna: +39 324 803 5171

Consulatul General al României la Torino: +39 338 756 8134

Consulatul General al României la Trieste: +39 340 882 1688

Consulatul General al României la Bari: +39 334 604 2299

Consulatul României la Catania: +39 320 965 3137

Comentarii