Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află în Italia, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo că vineri, 30 octombrie 2026, va avea loc o grevă la nivel național, care va afecta serviciile publice și private din educație, sănătate și transporturi.
Ce transporturi sunt afectate
Potrivit atenționării publicate de MAE, perturbările vor fi următoarele:
- transportul aerian: pe toată durata zilei de 30 octombrie, între orele 00:00 și 23:59;
- transportul feroviar: de joi, 29 octombrie, ora 21:00, până vineri, 30 octombrie, ora 20:59;
- transportul public local: va funcționa după reguli stabilite la nivel teritorial;
- autostrăzile: circulația ar putea fi afectată începând de joi, 29 octombrie, de la ora 22:00.
Intervalele coincid cu cele din registrul grevelor din transporturi al Ministerului italian al Infrastructurii și Transporturilor. Potrivit acestuia, greva generală la nivel național a fost convocată de sindicatul USB și vizează și taxiurile, între orele 00:01 și 23:59.
MAE avertizează că oprirea serviciilor ar urma să fie însoțită de proteste în principalele orașe din Italia, a relatat și Mediafax.
Unde pot cere ajutor românii
Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 și +39 06 835 233 74. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent.
Pentru situații urgente, MAE a pus la dispoziție următoarele linii telefonice:
- Consulatul General al României la Roma: +39 345 147 3935
- Consulatul General al României la Milano: +39 366 108 1444
- Consulatul General al României la Bologna: +39 324 803 5171
- Consulatul General al României la Torino: +39 338 756 8134
- Consulatul General al României la Trieste: +39 340 882 1688
- Consulatul General al României la Bari: +39 334 604 2299
- Consulatul României la Catania: +39 320 965 3137
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