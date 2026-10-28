Pe scurt: Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig a dispus măsura preventivă în dosarul de furt. Polițiștii din Porumbacu de Jos continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările faptei.

Tânărul în vârsă de 22 de ani, din Arpașu de Jos, cercetat pentru furtul unui telefon de la serviciu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit IPJ Sibiu.

Măsura de control judiciar pentru 60 de zile a fost dispusă marți, 27 octombrie 2026, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig.

Din cercetări a rezultat că fapta ar fi fost comisă la 20 august 2026, în incinta unei societăți comerciale din Arpașu de Jos. Tânărul se afla la locul de muncă atunci când ar fi luat telefonul mobil din firmă.

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Pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție.

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