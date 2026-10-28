Lacăt pe ușa mai multor fast-food-uri și shaormerii din Sibiu: motivele pentru care patronii au tras obloanele / video foto

Mai multe shaormerii și localuri de tip fast-food din zona Cedonia – Hipodrom și de pe strada Doamna Stanca și-au închis porțile în ultimele luni, însă motivele diferă de la un caz la altul. Unele localuri sunt în renovare sau reorganizare, altele caută spații mai mici ori s-au mutat, în timp ce în anumite cazuri activitatea nu mai continuă la vechile adrese. În acest peisaj, există și afaceri care spun că merg bine și chiar caută angajați.

Printre localurile despre care s-au primit semnalări privind închiderea sau suspendarea activității se numără Florian Shaorma, Cris Kitchen, Levant, Stanca Burger și One Kebab. Situațiile nu sunt însă identice, iar unele dintre unități au anunțat că intenționează să se redeschidă.

Florian Shaorma spune că afacerea merge bine și caută angajați

În contextul informațiilor despre închiderea mai multor fast-food-uri din zonă, Florian Shaorma susține că activitatea merge bine și că nu se pune problema închiderii.

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„Sunt doar zvonuri. Merge foarte bine vânzarea. Suntem în căutare de personal să mărim echipa”, au transmis reprezentanții localului.

Declarația contrastează cu situația altor afaceri din apropiere, care au suspendat activitatea, au intrat în renovare sau caută spații mai potrivite. În cazul Florian Shaorma, reprezentanții spun că vor să își extindă echipa, pe fondul unei activități comerciale pe care o descriu drept bună.

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Crys Kitchen Cedonia ar urma să se redeschidă

Fast-food-ul Crys Kitchen din zona Cedonia este închis în prezent. Potrivit explicației oferite de reprezentanții localului, închiderea este temporară. „S-a închis pentru o perioadă. O să se redeschidă”, este mesajul transmis în legătură cu situația localului.

Deocamdată, nu a fost anunțată o dată exactă pentru reluarea activității.

Levant, închis pentru renovare

Localul Levant, de pe strada Rahovei, este închis, iar pe ușă este afișat un anunț care indică faptul că spațiul se află în renovare.

Nu sunt disponibile, deocamdată, informații clare privind data la care restaurantul își va primi din nou clienții.

Stanca Burger caută un spațiu mai mic

În cazul Stanca Burger, închiderea punctului de lucru are legătură cu dimensiunea spațiului. Administratorul localului a explicat că locația era prea mare pentru nevoile afacerii și că se caută o alternativă mai mică.

„Strict personale. Locație prea mare. Noi am închis că era locația mare pentru noi și căutăm ceva mai mic”, a transmis administratorul.

Prin urmare, închiderea actualei locații nu înseamnă neapărat renunțarea definitivă la activitate. Rămâne de văzut dacă afacerea va continua într-un alt spațiu.

One Kebab anunță renovare și reorganizare

One Kebab este, de asemenea, închis în această perioadă. Pe ușa localului a fost afișat un mesaj prin care clienții sunt informați că unitatea urmează să treacă printr-un proces de renovare și reorganizare.

„Renovare + reorganizare. Redeschiderea o vom anunța pe TikTok și Facebook ONE KEBAB. Mulțumim!”, se arată în mesajul afișat la intrare.

Reprezentanții localului au indicat astfel că informațiile despre redeschidere vor fi comunicate pe paginile de socializare.

Shaorma la Cetate nu se mai găsește la vechea adresă

O altă schimbare semnalată este cea de la Shaorma la Cetate. Localul nu se mai găsește la adresa la care funcționa anterior, iar în spațiul respectiv s-a deschis între timp o altă unitate.

Nu este clar dacă afacerea s-a relocat sau dacă activitatea a fost încheiată definitiv.

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Și în centrul Sibiului s-au închis restaurante cunoscute. Tot mai multe spații comerciale sunt goale

Schimbările din zona Cedonia – Hipodrom au loc într-un context mai larg, în care și centrul Sibiului se confruntă cu închideri de localuri și cu tot mai multe spații comerciale disponibile pentru închiriere. Printre restaurantele cunoscute care și-au închis porțile în acest an se numără Cotton Pub, Katrin și LaLili.

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Cotton Pub, unul dintre localurile frecventate de tineri și studenți, nu mai funcționează în spațiul de pe strada Dr. Ion Rațiu. În cazul Katrin, activitatea a fost oprită în februarie, iar în spațiul respectiv s-a deschis ulterior un restaurant Mesopotamia. LaLili, restaurantul de la Pasajul Scărilor, s-a închis după ce proprietarul Jurgen Faff a invocat probleme birocratice legate de amenajarea unei pergole pe terasa localului. Proprietarul a declarat că nu a primit explicații clare privind necesitatea autorizației și că a decis să renunțe la proiect. Viitorul spațiului rămâne incert.

Situația restaurantelor se adaugă celei a spațiilor comerciale goale, vizibile pe unele dintre cele mai cunoscute artere ale orașului.

Într-un material publicat în ianuarie, Ora de Sibiu relata că spații comerciale de pe pietonala Nicolae Bălcescu rămâneau neocupate perioade îndelungate, iar agenții imobiliari semnalau un interes mai scăzut din partea potențialilor chiriași. Printre explicațiile oferite se numărau chiriile ridicate și dificultatea firmelor de a susține, în același timp, costurile de închiriere, salariile și celelalte cheltuieli de funcționare.

Fenomenul a fost observat și în Piața Mare, unde mai multe spații au fost scoase la închiriere, inclusiv două situate unul lângă celălalt, dintre care unul găzduise o librărie. În Orașul de Jos, situația este vizibilă pe străzile Ocnei și Faurului, unde au fost identificate mai multe spații comerciale închise sau disponibile pentru închiriere. Pe un tronson de mai puțin de 150 de metri de pe strada Ocnei au fost numărate cinci astfel de spații.

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