Pe scurt: Dosarele de pensie sunt tratate diferit: unele case teritoriale emit decizii provizorii, altele așteaptă toate actele externe. O inițiativă aflată la Senat propune reguli comune, dar CES cere modificarea unor termene.

Românii care au muncit și au contribuit la sistemele de pensii din două sau mai multe țări ar putea primi pensii provizorii înainte ca instituțiile din străinătate să transmită toate informațiile solicitate.

O propunere legislativă aflată la Senat permite plata pe baza documentelor disponibile, dacă acestea sunt suficiente pentru stabilirea dreptului la pensie, potrivit Mediafax.

Inițiativa propune modificarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Ea vizează situațiile în care stabilirea drepturilor de pensionare întârzie deoarece instituțiile din România așteaptă informații despre perioadele de asigurare realizate în alte state.

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Principala schimbare propusă este introducerea obligației caselor teritoriale de pensii de a emite o decizie provizorie de admitere a cererii, atunci când documentele existente permit stabilirea dreptului la pensie.

Astfel, o persoană care a lucrat atât în România, cât și în alte state ar putea începe să primească pensia calculată pe baza informațiilor disponibile, chiar dacă instituțiile străine nu au trimis încă toate datele.

După primirea documentelor lipsă, casa de pensii ar trebui să recalculeze suma și să emită decizia definitivă.

Propunerea stabilește și un termen de 45 de zile pentru emiterea deciziei de admitere sau respingere a cererilor care necesită verificarea perioadelor de asigurare din alte țări. Termenul ar începe de la primirea tuturor documentelor și informațiilor necesare de la instituțiile din străinătate.

Inițiativa permite prelungirea acestui termen cu încă 30 de zile în anumite situații, precum necesitatea unor documente sau verificări suplimentare.

Regulile de solicitare a documentelor din străinătate ar urma să fie unificate

O altă modificare urmărește stabilirea unor reguli comune pentru toate casele teritoriale de pensii în relația cu instituțiile din alte state. Casa Națională de Pensii Publice ar urma să adopte, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, o procedură care să stabilească termenele și frecvența revenirilor asupra solicitărilor de informații trimise în străinătate.

Inițiatorii susțin că dosarele nu sunt soluționate în același mod de toate casele teritoriale: unele emit decizii provizorii, în timp ce altele așteaptă toate documentele externe înainte de a lua o hotărâre.

În susținerea modificărilor, parlamentarii invocă un raport al Avocatului Poporului din 2025. Acesta semnalează întârzieri mari în soluționarea unor dosare de pensie, cauzate de dificultățile de comunicare dintre instituțiile din România și cele din străinătate, precum și lipsa unor reguli comune pentru casele teritoriale.

Deși dosarele care depășesc șase luni sunt monitorizate lunar, nu există o procedură unitară care să stabilească demersurile necesare pentru obținerea documentelor din alte țări.

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa, dar a formulat două observații. Prima vizează corelarea noului termen de 45 de zile cu perioada de șase luni prevăzută deja de legislație pentru obținerea informațiilor de la instituțiile din alte state.

Totodată, CES consideră nejustificată posibilitatea prelungirii termenului de 45 de zile cu încă 30 de zile și recomandă eliminarea acestei prevederi.

Propunerea legislativă se află în consultare publică la Senat. Persoanele interesate pot transmite opinii și sugestii până pe 6 noiembrie 2026.

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