Pe scurt: Consulatul României la Ciudad Real nu primise cereri de ajutor, dar verificările privind posibile victime române continuă. Dan Neculaescu a anunțat că misiunile diplomatice sunt pregătite să ofere asistență.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a solicitat autorităților spaniole informații despre identitatea și cetățenia persoanelor decedate sau rănite în accidentul feroviar din provincia Toledo, pentru a stabili dacă printre victime se află cetățeni români.

Demersurile au fost inițiate prin Consulatul României la Ciudad Real, potrivit Mediafax.

Într-un comunicat transmis miercuri, 28 octombrie 2026, MAE a precizat că a luat legătura cu autoritățile locale spaniole pentru a obține date oficiale despre persoanele afectate.

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„În urma accidentului feroviar grav din Provincia Toledo din Spania, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, a făcut demersuri pe lângă autoritățile locale spaniole cu privire la obținerea de informații oficiale referitoare la cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite”, a transmis instituția.

La momentul comunicării, intervenția echipelor de urgență nu se încheiase.

„Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile spaniole, în prezent se desfășoară încă operațiunile de acordare a primului ajutor și salvare”, a precizat MAE.

Dan Neculaescu anunță că misiunile României sunt pregătite să ofere asistență

Ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, a transmis condoleanțe familiilor celor decedați și urări de însănătoșire persoanelor rănite, într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Sunt profund întristat de tragica ciocnire a trenurilor din provincia Toledo, Spania. Sincere condoleanțe familiilor victimelor și urări de însănătoșire grabnică celor răniți. România este solidară cu Spania”, a transmis ministrul

Dan Neculaescu a precizat că reprezentanțele României urmăresc situația și mențin legătura cu instituțiile spaniole.

„Misiunile noastre diplomatice și consulare sunt în contact strâns cu autoritățile spaniole și sunt pregătite să ofere asistență”, a adăugat acesta.

MAE a anunțat că nu primise solicitări de asistență consulară prin consulatul din Ciudad Real până la momentul comunicării informațiilor.

„Până la acest moment, Consulatul României de la Ciudad Real nu a primit solicitări de asistență consulară”, se arată în comunicat.

Echipele diplomatice și consulare din Spania rămân pregătite să intervină dacă situația o va impune și vor transmite actualizări pe măsură ce autoritățile locale furnizează informații oficiale. Lipsa cererilor de sprijin nu exclude posibilitatea ca printre victime să fie cetățeni români, verificările fiind în desfășurare.

Coliziunea dintre cele două trenuri a provocat cel puțin 39 de decese

Accidentul s-a produs miercuri, 28 octombrie 2026, la scurt timp după ora 09:00, ora locală, între localitățile Los Yébenes și Urda, din provincia Toledo. Potrivit autorităților locale spaniole, citate de Sky News, cel puțin 39 de persoane au murit în coliziunea dintre două trenuri.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, s-a declarat șocat de tragedie și a transmis condoleanțe familiilor victimelor. El a precizat că este în contact permanent cu ministrul Transporturilor și cu președintele regiunii Castilla-La Mancha.

Autoritățile spaniole au mobilizat echipaje de intervenție și unități mobile de terapie intensivă pentru îngrijirea persoanelor afectate. În paralel, reprezentanțele diplomatice ale României continuă demersurile pentru a clarifica situația eventualilor cetățeni români implicați în accident.

FOTO https://www.telecinco.es/

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