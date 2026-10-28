Noul Centru de Colectare prin Aport Voluntar (CAV) de pe Șoseaua Alba Iulia este gata de deschidere. Consilierii locali urmează să formalizeze finalizarea și închiderea oficială a proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Consiliul Local Sibiu urmează să aprobe joi, 29 octombrie, formalizarea finalizării și închiderii oficiale a proiectului Centrului de Colectare prin Aport Voluntar de pe Șoseaua Alba Iulia. Trecerea proiectului de hotărâre prin plenul CL reprezintă pasul administrativ necesar pentru confirmarea îndeplinirii tuturor indicatorilor financiari și tehnici stabiliți prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Investiție de peste 4,4 milioane lei, recepționată din vara anului trecut

Lucrările de execuție au fost recepționate oficial prin procesul-verbal din 13 iunie 2025, dată la care obiectivul de investiții a fost finalizat din punct de vedere tehnic.

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Valoarea totală finală a proiectului este de 4.462.192,68 lei cu TVA, din care finanțarea nerambursabilă (PNRR și bugetul de stat) este 3.580.043,60 lei (fără TVA), iar cofinanțarea neeligibilă din bugetul local este 188.346,60 lei (fără TVA).

Ce vor putea arunca sibienii în noul CAV

Noul centru le permite cetățenilor să predea voluntar deșeuri care nu pot fi colectate în pubelele obișnuite. Complexul este construit pe o suprafață împrejmuită de 2.419 mp, având 2.017 mp de alei carosabile și parcaje, o copertină metalică de 375 mp și peste 1.500 mp de spații verzi amenajate.

Proiectul include 18 echipamente și containere specifice:

Containere compactoare pentru hârtie și carton, materiale plastice și deșeuri textile.

Containere dedicate pentru deșeuri periculoase, deșeuri electrice și electronice mici (DEEE), sticlă (2 bucăți), anvelope uzate, metal, mobilier și obiecte de uz casnic.

Containere pentru deșeuri voluminoase și din construcții, respectiv pentru resturi vegetale/grădină, deșeuri din construcții diverse și moloz (2 bucăți).

Echipamente logistice și administrative, precum un container frigorific, un container birou și un cântar auto.

Adoptarea hotărârii vine la solicitarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, instituție care centralizează documentele justificative pentru închiderea operațională și financiară a PNRR. Prin acest act administrativ, Municipiul Sibiu garantează menținerea destinației spațiului și își asumă acoperirea integrală din bugetul local a tuturor cheltuielilor de funcționare, administrare, întreținere și reparații pe o perioadă de monitorizare de cel puțin 5 ani.

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