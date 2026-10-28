Pe scurt: De la orientare pe traseu la primul ajutor, copiii între 5 și 18 ani au învățat direct în natură. Programul „Anii Drumeției” a inclus în 2026 și 44 de ieșiri de primăvară și o școală de vară.

O mie de preșcolari și elevi din județul Sibiu au participat, în octombrie 2026, la 40 de ieșiri educaționale în natură, organizate prin programul „Aventură cu clasa”. Activitățile fac parte din „Anii Drumeției” și sunt susținute financiar de Consiliul Județean Sibiu, potrivit unui comunicat al instituției.

Copiii au fost însoțiți de cadre didactice și au beneficiat de drumeții gratuite, în care pădurile, râurile și potecile montane au luat locul sălilor de clasă.

Participanții au vârste cuprinse între 5 și 18 ani și provin de la grădinițe, școli și licee din Sibiu, Ocna Sibiului, Șura Mică, Șura Mare și Mediaș. Ieșirile au urmat sloganul programului „Anii Drumeției”, „liberi în aer liber”.

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Activitățile educaționale au ajuns la al cincilea an

„Activitățile educaționale pe care le derulăm prin «Anii Drumeției» sunt în al cincilea an de desfășurare și putem vorbi deja despre generații tinere de iubitori ai naturii pe care le formăm în județul nostru. Nu putem avea un sistem de ecoturism cu adevărat funcțional fără educație, după cum nu este suficient să avem doar infrastructură și peisaje spectaculoase. Cred în rolul educației, în cultivarea respectului pentru natură și în protejarea ei”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

În primăvara anului 2026 au fost organizate alte 44 de „Aventuri cu clasa”. La acestea au participat peste 1.000 de elevi din Sibiu, Copșa Mică, Brateiu, Buzd, Cisnădie, Hoghilag, Valchid, Ighișu Nou și Târnava.

Programul a inclus și prima ediție a „Școlii de vară”, la care au luat parte 150 de copii. Aceștia și-au încheiat vacanța de vară pe potecile munților.

Lecțiile în aer liber ar urma să continue în noiembrie

Prin „Aventură cu clasa”, copiii și tinerii participă la lecții aplicate despre floră și faună, orientare turistică, pregătirea unei drumeții și acordarea primului ajutor.

Echipa „Anii Drumeției” intenționează să continue programul în noiembrie 2026, cu noi lecții desfășurate în aer liber, dacă vremea va permite.

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