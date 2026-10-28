OLX Group, lider global în domeniul anunțurilor online, cu aproape 60 de milioane de anunțuri disponibile zilnic prin intermediul celor 11 branduri ale sale, prezente pe șapte piețe, a lansat două noi instrumente bazate pe inteligență artificială (AI), care simplifică procesul de cumpărare și vânzare: Agentic Selling și DealFinder. Ambele au fost prezentate pe 27 octombrie, în cadrul CLAIM Online 2026, evenimentul OLX dedicat viitorului platformelor de tip marketplace.

Lansarea are loc în contextul a două studii noi care arată că, deși folosesc AI pe scară largă, oamenii își doresc în continuare transparență și vor să aibă ultimul cuvânt în deciziile importante pentru ei.

OLX dezvoltă de peste opt ani soluții de inteligență artificială pentru platformele sale. În prezent, compania are deja implementate 86 de soluții bazate pe învățare automată, 28 de soluții bazate pe inteligență artificială generativă, precum și 14 soluții bazate pe tehnologia Agentic AI, disponibile pe piață. Platformele OLX beneficiază de relațiile construite de-a lungul a peste 20 de ani cu dealerii auto și profesioniștii din domeniul imobiliar, precum și de date proprii, verificate, la care modelele AI generice nu au acces. În România, OLX Group este prezent cu trei platforme: OLX, Autovit.ro și Storia.

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AI gestionează aspectele complexe, iar oamenii păstrează controlul

Agentic Selling, pentru cei care vând

Agentic Selling, disponibil deja pentru 20% dintre persoanele care au la vânzare proprietăți pe platforma Otodom din Polonia, îi ajută pe utilizatori să publice anunțuri, să le gestioneze și să vândă proprietățile. Instrumentul îi ghidează pe vânzători pas cu pas, de la evaluarea proprietății până la publicarea anunțului.

DealFinder, asistent pe WhatsApp pentru cumpărători

DealFinder este un asistent pentru cumpărători, disponibil pe WhatsApp, aflat în prezent în curs de extindere, după o etapă de testare beta desfășurată în Portugalia, cu 2.000 de utilizatori. Asistentul găsește produse, setează alerte de preț și pentru produsele căutate și acceptă căutări prin text, imagine sau mesaj vocal. În perioada de testare beta, DealFinder a înregistrat o rată de conversie de 18% în privința contactărilor.

Andreas Merentitis, Chief Data Officer în cadrul OLX, a declarat:

„Agentic Selling și DealFinder pornesc de la același principiu: AI-ul trebuie să se ocupe de partea complexă, în timp ce oamenii iau deciziile care contează. Am dezvoltat ambele instrumente pornind de la întrebările și nevoile utilizatorilor și le evaluăm în funcție de încrederea pe care oamenii o au în rezultatele oferite. Viteza contează în cazul tehnologiei Agentic AI, dar aceasta este cu adevărat utilă doar atunci când oamenii au încredere în rezultatele sale.” Andreas Merentitis, Chief Data Officer, OLX

Utilizarea AI nu înseamnă automat și încredere

Odată cu lansarea celor două instrumente, OLX Group a publicat două studii despre rolul AI în unele dintre cele mai importante decizii din viață: găsirea unui loc de muncă și a unei locuințe.

Tinerii și piața muncii

Studiul realizat în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 29 de ani din Polonia, România, Ucraina, Germania și Franța arată că:

între 92% și 96% folosesc instrumente AI în viața personală, dar mai puțin de 41% se simt pregătiți pentru schimbările de pe piața muncii;

bărbații își evaluează competențele de utilizare a inteligenței artificiale mai bine decât femeile, deși nivelul de îngrijorare privind impactul AI asupra carierei este același în ambele cazuri (31%);

Polonia este piața cea mai prudentă: 37% dintre tinerii polonezi declară un nivel ridicat sau foarte ridicat de îngrijorare legat de AI și automatizare.

Instrumentele OLX dedicate carierei îi ajută deja pe tineri să reducă acest decalaj. CV Optimiser analizează cerințele postului și îi ajută pe candidați să își îmbunătățească, să își structureze și să își adapteze CV-ul, iar AI Interviewer realizează peste 1.000 de simulări de interviu pe lună și le oferă candidaților feedback concret, pe care îl pot aplica înainte de întâlnirea cu angajatorul. Cele două instrumente pentru carieră bazate pe agenți AI, prezentate la eveniment, au primit evaluări pozitive din partea primilor utilizatori: 88% dintre aceștia au declarat că CV Optimiser le-a fost util, iar 90% au menționat că apreciază AI Interviewer.

Căutarea unei locuințe

Studiul realizat în rândul a mii de persoane care își caută o locuință pe platformele OLX din România, Polonia și Portugalia arată că:

cele mai dorite funcționalități AI sunt alertele pentru anunțurile potrivite și instrumentele care permit compararea directă a ofertelor;

doar 5% ar avea mai multă încredere într-o evaluare făcută de AI decât în estimarea unui agent imobiliar, în timp ce 36% au încredere în estimarea agentului imobiliar;

78% vor să fie informați atunci când un anunț a fost modificat cu ajutorul AI.

Pornind de la această preferință pentru expertiza umană, OLX dezvoltă instrumente precum Agentic Selling, care oferă recomandări de preț transparente, bazate pe date, dar și sugestii pentru anunțuri, în timp ce decizia finală privind prețul și informațiile incluse în anunț îi aparține în totalitate vânzătorului.

Christian Gisy, CEO al OLX Group, a declarat:

„Oamenii folosesc deja AI pe platformele noastre pentru decizii importante și e firesc să se întrebe dacă aceste instrumente funcționează în interesul lor. Gradul de adopție ne arată câți oameni au încercat AI, dar nu și dacă au încredere în rezultat. Studiile noastre arată că utilizatorii vor să înțeleagă de ce un instrument le face o anumită recomandare și vor ca decizia finală să le aparțină. Acesta este standardul pe care ni-l impunem pe toate platformele noastre.” Christian Gisy, CEO, OLX Group

Rezultate la nivelul grupului OLX

Instrumentele AI ale OLX au deja un impact vizibil asupra produselor folosite de utilizatori. Titlurile și descrierile generate cu AI cresc cu 11 puncte procentuale rata de finalizare a anunțurilor de către vânzători. În domeniul imobiliar, publicarea anunțurilor cu ajutorul AI reduce la jumătate timpul necesar. În categoria Auto, peste 70% dintre dealeri acceptă videoclipurile realizate cu AI pentru mașinile lor.

Căutarea bazată pe agenți AI este disponibilă în categoriile Auto și Imobiliare. AutoIQ, agentul OLX dedicat dealerilor, este disponibil pentru toți dealerii de pe platformele grupului din Polonia și Portugalia, iar AI Interviewer, din zona de recrutare, realizează peste 1.000 de simulări de interviuri pe lună.

Despre CLAIM

CLAIM este evenimentul organizat de OLX Group, cu participare exclusiv pe bază de invitație, dedicat liderilor, investitorilor, specialiștilor în tehnologie și formatorilor de opinie care modelează viitorul platformelor de tip marketplace. Ediția online din 2026 a continuat discuțiile începute în februarie, la CLAIM Lisabona.

La CLAIM Online 2026 au participat ca invitați Sam Burman (Heidrick & Struggles), Aleksandra Przegalińska (Universitatea Kozminski și Harvard), Gertrud Kolb (Scout24 Group), Martín Alcalá Rubí (Zapia) și Joana de Quintanilha (Forrester). Cu această ocazie, OLX a lansat Agentic Selling și DealFinder și a prezentat soluțiile bazate pe agenți AI deja disponibile pentru clienți, printre care AutoIQ, CV Optimiser și AI Interviewer.

Despre studii

Studiul OLX Jobs AI

Studiul OLX Jobs AI a fost realizat de SW Research pentru OLX Group în octombrie 2026. Sondajul online a fost desfășurat pe un eșantion de 1.510 persoane cu vârste între 18 și 29 de ani, din orașe cu cel puțin 200.000 de locuitori, cu aproximativ 300 de respondenți în fiecare dintre următoarele țări: Franța, Germania, Polonia, România și Ucraina.

Studiul OLX Real Estate

Studiul OLX Real Estate a fost realizat de OLX Group în octombrie 2026, în rândul persoanelor care își caută o locuință pe platformele imobiliare ale OLX din Polonia, Portugalia și România. Studiul include 2.819 respondenți din cele trei piețe, luând în calcul atât răspunsurile complete, cât și pe cele incomplete. Rezultatele reflectă opiniile utilizatorilor platformelor și nu sunt reprezentative pentru toate persoanele care își caută o locuință în aceste piețe.

Despre OLX Group

OLX este lider global în domeniul platformelor digitale de tip marketplace și dezvoltă platforme bazate în mod fundamental pe inteligența artificială, în care oamenii au încredere și care sunt folosite lunar de milioane de persoane, profesioniști și companii din Europa și Africa de Sud. Bazându-se pe dimensiunea sa și pe inovații puternice în AI, OLX îi ajută pe oameni, prin brandurile sale de încredere, să cumpere și să vândă mașini, să își găsească o locuință sau un loc de muncă, să cumpere și să vândă bunuri pentru casă și multe altele.

OLX Group este divizia de anunțuri online a Prosus, companie globală de tehnologie care se află în spatele unor branduri de top de comerț online din zona lifestyle, din America Latină, Europa și India. Pentru mai multe informații despre OLX, accesați www.olxgroup.com.

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