Pe scurt: Fantoma este creată digital, dar copiii o pot percepe ca pe un pericol real. Poliția și MAI avertizează asupra efectelor filmărilor în care reacțiile de panică devin divertisment online.

O „farsă” virală pe TikTok, în care părinții își sperie copiii folosind filmări modificate digital, a determinat Poliția Română să avertizeze asupra riscurilor pentru echilibrul emoțional al celor mici, potrivit Adevărul.

Părinții își filmează copiii în timp ce se joacă sau își văd de activitățile lor, apoi folosesc un filtru digital cu o fantomă, care adaugă apariția în spatele acestora. Când le arată înregistrarea pe telefon, copiii se sperie, fără să știe că imaginea a fost trucată. Adulții le filmează reacțiile, de la țipete până la plâns, și publică videoclipurile pe rețelele sociale pentru vizualizări și aprecieri.

„De Halloween, filtrul cu fantome de pe TikTok face victime reale: copiii speriați pentru câteva like-uri! Fantoma e FAKE. Frica e REALĂ! Nu-ți transforma copilul în victimă doar ca să devii tu viral! El are nevoie de protecția ta, nu de aplauzele internetului!”, a transmis MAI.

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Poliția avertizează că cei mici pot percepe fantoma ca pe un pericol real

Poliția Română atrage atenția că, la vârste mici, copiii nu înțeleg neapărat cum funcționează filtrele digitale. Pentru ei, apariția de pe ecran poate reprezenta un pericol real, iar adulții sunt îndemnați să nu transforme spaima celor mici în divertisment online.

„Dacă cel care filmează râde, iar cel care plânge de groază este un copil, nu e o farsă, este abuz emoţional. Trendul «Ghost prank» de pe reţelele sociale în care un filtru cu o fantomă apare brusc în spatele copilului, pe ecran, nu produce amuzament, ci panică pură”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

Instituția avertizează și asupra efectelor care pot rămâne după încheierea filmării: „La vârste mici, nu înţelege ce este un filtru, pentru copil pericolul este real, chiar lângă el. În spatele a câteva secunde de video rămân atacuri de panică, frica de întuneric şi o încredere distrusă în părinţi”.

„Nicio provocare virală nu ar trebui să fie mai importantă decât siguranţa şi echilibrul emoţional al unui copil”, au atras atenția reprezentanții MAI, într-un material video distribuit pe Facebook.

O farsă asemănătoare, răspândită anterior pe rețelele sociale, presupunea ca părinții să spargă ouă crude în capul copiilor și să le filmeze reacțiile.

Și în acel caz, psihologii au avertizat asupra posibilelor efecte emoționale, mai ales atunci când copiii sunt puși în situații umilitoare sau înfricoșătoare pentru amuzamentul altora.

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