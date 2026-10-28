Pe scurt: Scutirea ar putea acoperi inclusiv vehicule de peste 3,5 tone, însă numai dacă sunt omologate de RAR pentru transportul stupilor și folosite exclusiv în acest scop. Inițiativa celor 31 de parlamentari trebuie adaptată noilor reguli privind taxele rutiere.

Vehiculele folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral ar putea fi scutite de plata rovinietei, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Propunerea îi vizează pe apicultorii care își mută albinele între diferite regiuni ale țării, în căutarea plantelor cu flori, relatează Mediafax.

Stupăritul pastoral presupune mutarea periodică a stupilor în zone cu plante melifere, precum culturile de rapiță, pădurile de salcâm sau câmpurile cu floarea-soarelui, în funcție de perioada de înflorire.

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Scutirea ar viza doar vehiculele omologate pentru transportul stupilor

Propunerea nu se aplică tuturor mașinilor folosite de crescătorii de albine. Pentru a beneficia de scutirea de rovinietă, vehiculele trebuie să fie specializate pentru transportul stupilor, să fie omologate în acest scop de Registrul Auto Român (RAR) și să fie utilizate exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral.

Proiectul nu stabilește restricții privind greutatea sau dimensiunile vehiculelor. Astfel, măsura ar putea viza atât mașinile de până la 3,5 tone, cât și vehiculele mai mari, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute.

Inițiatorii, 31 de parlamentari din UDMR, PSD, PNL și USR, susțin că transportul stupilor presupune cheltuieli importante, mai ales atunci când apicultorii trebuie să parcurgă distanțe mari până în zonele cu plante melifere.

Pe lângă rovinietă, crescătorii de albine suportă costurile combustibilului, ale echipamentelor, ale tratamentelor pentru albine și ale întreținerii stupinelor. Potrivit inițiatorilor, schimbările climatice fac tot mai dificilă găsirea zonelor în care albinele au suficient nectar, obligând apicultorii să parcurgă distanțe tot mai mari.

Parlamentarii spun că eliminarea taxei pentru vehiculele specializate ar reduce o parte dintre aceste cheltuieli și ar sprijini producția de miere din România.

Ei susțin că impactul asupra veniturilor statului nu ar fi semnificativ, deoarece numărul vehiculelor eligibile este mic în raport cu totalul celor pentru care se plătește rovinieta.

CES a avizat negativ proiectul pentru că vizează o ordonanță abrogată

Consiliul Economic și Social (CES) a avizat negativ propunerea, însă motivul nu privește utilitatea scutirii, ci actul normativ pe care inițiatorii vor să îl modifice.

Proiectul propune completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, care reglementa plata rovinietei. CES atrage atenția că ordonanța a fost abrogată de la 1 octombrie 2026 și înlocuită de Legea nr. 226/2023 privind taxele rutiere. Propunerea a fost depusă după ce vechea ordonanță nu mai era în vigoare.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre schimbarea modului de plată a rovinietei și explicațiile CNAIR pentru șoferi privind regulile de la 1 octombrie.

Noile reguli păstrează rovinieta pentru autoturisme și vehiculele de transport marfă de până la 3,5 tone. Pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone este prevăzut sistemul TollRo, prin care taxa se calculează în funcție de distanța parcursă.

Avizul CES este consultativ și nu înseamnă că Parlamentul a respins definitiv propunerea. Pentru ca apicultorii să poată beneficia de scutire, inițiativa trebuie adaptată legislației în vigoare înainte de a-și continua parcursul parlamentar.

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