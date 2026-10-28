Polițiștii din Avrig au făcut, marți, 27 octombrie, o percheziție domiciliară într-un imobil din Cornățel, într-un dosar penal privind violarea vieții private.
Polițiștii sibieni au descins la o locație din Cornățel, în cadrul unei anchete privind violarea vieții private, după ce o tânără din Mediaș, Felicia Kopan, a semnalat că ar fi descoperit camere video spion ascunse în prizele unei camere de pensiune de pe Valea Avrigului. Dispozitivele ar fi fost orientate spre pat și ar fi fost găsite inclusiv în baia camerei.
Cazul a ieșit la iveală după ce tânăra a povestit experiența într-un videoclip publicat pe TikTok, care a strâns sute de mii de vizualizări.
Potrivit relatării tinerei, suspiciunile au apărut după ce soțul ei a observat un adaptor de priză care părea suspect. La verificări, cei doi ar fi descoperit un dispozitiv de înregistrare audio-video, iar ulterior ar mai fi fost găsite și alte echipamente în spațiul de cazare. Felicia Kopan a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig.
Cel care ar fi montat dispozitivele spion era prieten cu cei care s-au cazat la pensiune și ar fi recunoscut totul. Le montase imediat după ce au ajuns la locație.
În urma percheziției din Cornățel, polițiștii au ridicat mai multe dispozitive electronice și medii de stocare pentru a completa probele din dosar. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
„Din cercetările efectuate până în prezent de către polițiști a reieșit faptul că, în contextul organizării unei petreceri, la o unitate de cazare de pe Valea Avrigului, două dintre persoanele participante ar fi descoperit, în camera unde erau cazate, dispozitive care ar fi putut permite înregistrarea de imagini video. În urma percheziției domiciliare, polițiștii au ridicat mai multe dispozitive electronice și medii de stocare, în vederea completării materialului probator administrat în cauză. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor cauzei și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Sibiu.
Dosarul penal vizează infracțiunea de violarea vieții private.
Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
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