Pe scurt: Pregătirile pentru sezonul rece includ și verificarea resurselor hidrocentralelor, dar și coordonarea rețelelor de gaze și electricitate. Un proiect de hotărâre prevede activarea Comandamentului energetic de iarnă până la 31 martie 2027.

Ministerul Energiei a reunit miercuri, 28 octombrie 2026, principalii producători și operatori din sectorul energetic pentru a verifica rezervele de energie și gaze naturale înaintea sezonului rece, potrivit Mediafax.

Evaluarea a urmărit dacă resursele disponibile pot asigura alimentarea populației și funcționarea sistemului energetic în lunile de iarnă.

Autoritățile au analizat cât ar putea crește consumul în perioada următoare și cum poate fi menținută alimentarea în perioadele cu temperaturi scăzute, când cererea de electricitate și gaze naturale este mai mare.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Operatorii au prezentat starea rețelelor și scenariile de funcționare pentru iarnă

Transelectrica, operatorii rețelelor de distribuție și producătorii de energie au prezentat situația sistemelor de transport și distribuție a electricității și gazelor naturale. Discuțiile au inclus scenariile de funcționare pentru perioada de iarnă, în condițiile creșterii consumului odată cu scăderea temperaturilor.

A fost verificată și coordonarea rețelelor de electricitate și gaze naturale. Cele două sisteme sunt legate, deoarece o parte din energia electrică este produsă în centrale care funcționează pe gaze.

Producătorii au prezentat capacitățile de producție și resursele disponibile pentru perioada următoare. Evaluarea a inclus și situația hidrologică, importantă pentru funcționarea hidrocentralelor în lunile de iarnă.

Comandamentul energetic de iarnă ar urma să funcționeze până la 31 martie 2027

Ministerul Energiei a publicat, pe 22 octombrie 2026, un proiect de hotărâre de Guvern care stabilește modul în care vor fi supravegheate producția și distribuția energiei electrice și a gazelor naturale în sezonul rece.

Potrivit proiectului, Comandamentul energetic de iarnă ar urma să funcționeze între 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027, perioadă în care consumul de energie și gaze poate crește considerabil din cauza temperaturilor scăzute.

Autoritățile vor putea urmări evoluția consumului, cantitățile de energie disponibile și funcționarea rețelelor, pentru a identifica și gestiona mai rapid eventualele probleme care ar putea afecta alimentarea populației.

Măsurile prevăzute urmăresc reducerea riscului de întreruperi în alimentarea cu electricitate și gaze naturale, în special în perioadele geroase, când cererea este mai mare.

Comentarii