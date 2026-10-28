Pe scurt: Cluj-Napoca are cea mai ieftină benzină standard, iar Eforie Nord, cea mai ieftină motorină. Tarifele minime din București, Iași, Timișoara și Constanța diferă în funcție de oraș și de stație.

Prețurile carburanților au rămas neschimbate miercuri, 28 octombrie 2026, față de marți, 27 octombrie 2026, la mai multe rețele de benzinării din România.

La nivel național, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9,99 lei pe litru, iar pentru motorina standard, de 10,75 lei pe litru.

Ministerul Finanțelor a anunțat luni, 26 octombrie 2026, că măsurile de protecție pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți vor fi prelungite cu încă trei luni, pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027.

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La prețurile din Sibiu, un plin de 50 de litri costă între 502 și 509 lei pentru benzina standard, între 529,50 și 537 de lei pentru benzina premium, între 541,50 și 549,50 lei pentru motorina standard și între 561,50 și 593 de lei pentru motorina premium.

Prețurile la pompele din Sibiu

Șoferii din Sibiu pot găsi diferențe de preț la pompă în funcție de stația de alimentare și de tipul de carburant ales. Benzina și motorina standard sunt mai ieftine decât sortimentele premium, însă tarifele diferă de la un operator la altul, chiar și în cazul stațiilor din aceeași rețea.

Prețurile afișate la stațiile din Sibiu și din zona Miercurea Sibiului arată cât costă un litru de benzină standard și premium, respectiv de motorină standard și premium. Comparația de mai jos îi ajută pe șoferi să identifice stațiile cu cele mai mici prețuri pentru fiecare tip de carburant, pe baza datelor furnizate.

benzină standard și premium

Stație de alimentare Benzină standard (lei/l) Benzină premium (lei/l) Socar – Str. Agricultorilor 10,04 10,64 Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 10,06 10,59 Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 10,06 10,59 Petrom – Șos. Autogării 10,06 10,59 Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 10,06 10,66 Socar – Str. Semaforului nr. 2 10,06 – Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 10,09 10,69 OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,12 10,69 MOL – Calea Șurii Mari 10,12 10,69 MOL – Str. Sibiului nr. 1 10,12 10,69 MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 10,12 10,69 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 10,12 10,69 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 10,12 10,69 Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei nr. 40 10,12 10,69 Rompetrol – Bd. Vasile Milea 10,12 10,69 Rompetrol – Str. Ion Neculce 10,12 10,69 Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 10,12 10,69 OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 10,12 10,69 OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B 10,12 10,69 Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 10,17 10,74 Gazprom – Miercurea Sibiului, DN 1 km 349+930 10,17 10,74

motorină standard și premium

Stație de alimentare Motorină standard (lei/l) Motorină premium (lei/l) Socar – Str. Agricultorilor 10,83 11,23 Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 10,86 11,71 Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 10,86 11,71 Petrom – Șos. Autogării 10,86 11,71 Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 10,86 11,26 Socar – Str. Semaforului nr. 2 10,86 11,26 Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 10,89 11,29 OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,92 11,81 MOL – Calea Șurii Mari 10,92 11,83 MOL – Str. Sibiului nr. 1 10,92 11,83 MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 10,92 11,83 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 10,92 11,81 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 10,92 11,81 Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei nr. 40 10,92 11,83 Rompetrol – Bd. Vasile Milea 10,92 11,83 Rompetrol – Str. Ion Neculce 10,92 11,83 Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 10,92 11,83 OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 10,92 11,81 OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B 10,92 11,81 Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 10,99 – Gazprom – Miercurea Sibiului, DN 1 km 349+930 10,99 11,86

Socar și Petrom au cele mai mici prețuri

În București, benzina standard costă 10,06 lei pe litru la Socar și Petrom, cel mai mic tarif dintre cele șase rețele analizate. Ambele companii au păstrat prețurile afișate marți, 27 octombrie 2026.

La MOL, Rompetrol, OMV și Lukoil, litrul de benzină standard se vinde cu 10,12 lei. Niciuna dintre aceste rețele nu a modificat tariful față de marți, 27 octombrie 2026.

În cazul motorinei standard, cele mai mici prețuri din rețelele monitorizate sunt tot la Socar și Petrom: 10,86 lei pe litru. La MOL, Rompetrol, OMV și Lukoil, motorina costă 10,92 lei pe litru. Toate cele șase rețele au menținut tarifele din marți, 27 octombrie 2026.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre motorina care se apropie de 11 lei pe litru la benzinăriile din Sibiu.

Pe piețele angro, prețul motorinei a scăzut, însă ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore, G7, de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Ministerul Finanțelor a anunțat la 30 septembrie 2026 că reducerea accizei la motorină va fi menținută până la 15 octombrie 2026. Ulterior, măsura a fost prelungită până la 31 octombrie 2026. Reducerea este de 25% din acciză.

Ministerul majorase reducerea accizei pentru motorina standard de la 20% la 25% în perioada 1–15 septembrie 2026. Măsura a fost introdusă pentru a diminua o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în contextul creșterii cotațiilor internaționale și a tarifelor de la pompă.

Benzina, motorina și gazele s-ar putea scumpi din 2028, din cauza noii taxe europene prevăzute prin sistemul ETS2, pentru care România a cerut amânarea.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice tarifele înainte de alimentare.

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