Procesul accidentului mortal de la Dedeman, amânat din nou: ce au decis judecătorii

Magistrații de la Judecătoria Sibiu au decis o nouă amânare în dosarul accidentului cumplit din zona magazinului Dedeman. Cauza nu a putut fi avansată la termenul din 28 octombrie din cauza lipsei unor probe și martori esențiali la dosar.

Conform soluției pe scurt pronunțate de judecătorii sibieni, procesul s-a blocat din cauza neprezentării unui martor, dar și a nefinalizării raportului de expertiză. „Se amână cauza la data de 25.11.2026, ora 10:30, față de lipsa martorei, precum și față de lipsa raportului de expertiză”, se arată în încheierea de ședință pronunțată miercuri de Judecătoria Sibiu. Următoarea înfățișare va avea loc pe 25 noiembrie 2026.

Decizia de miercuri vine la scurt timp după o altă amânare în instanță. La jumătatea acestei luni, pe masa judecătorilor s-a aflat discuția privind despăgubirile financiare solicitate de părțile civile rămase în urma celor două victime. Deși s-a trecut de etapa camerei preliminare și s-a intrat pe fond, dosarul continuă să bată pasul pe loc în faza de administrare a probatoriului.

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Cum s-a produs tragedia

Tragicul eveniment rutier a avut loc în luna decembrie a anului 2022, chiar înaintea sărbătorilor de iarnă, pe strada Prelungirea Mihai Viteazu, în zona magazinului Dedeman.

Un autoturism în care se aflau patru tineri rula cu viteză și s-a izbit violent de un camion staționat pe marginea drumului. În urma impactului extrem de puternic, doi dintre pasageri, o tânără de 20 de ani și un băiat de 19 ani, au murit pe loc. Ceilalți doi ocupanți ai mașinii au fost transportați în stare gravă la spital.

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Tânărul aflat la volanul mașinii a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Potrivit buletinului de analiză toxicologică, la câteva ore de la producerea accidentului, acesta avea o alcoolemie de 0,60 g/l alcool pur în sânge, valoarea scăzând la 0,38 g/l la a doua probă. Imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat că mașina rula cu viteză considerabil peste limita legală. (VEZI AICI VIDEO)

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