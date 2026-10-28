Registrul Auto Român (RAR) anunță că serviciile destinate publicului vor fi indisponibile sâmbătă, 31 octombrie 2026, timp de șapte ore.

Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări ample de mentenanță a infrastructurii informatice. Potrivit anunțului transmis de Registrul Auto Român, întreruperea este programată sâmbătă, în intervalul orar 15:00–22:00.

În această perioadă, utilizatorii nu vor putea accesa serviciile informatice ale instituției, inclusiv platforma pentru programări și interogările bazelor de date.

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Lucrările vizează infrastructura IT a RAR și sunt necesare pentru întreținerea sistemelor informatice utilizate în relația cu publicul.

RAR recomandă efectuarea programărilor înainte de întreruperea serviciilor

Reprezentanții instituției le recomandă persoanelor care au nevoie de programări pentru activitățile RAR sau de verificări în bazele de date să efectueze aceste operațiuni înainte de ora 15:00, sâmbătă, 31 octombrie.

Indisponibilitatea serviciilor este programată să dureze până la ora 22:00, când ar urma să fie încheiate lucrările de mentenanță.

Registrul Auto Român își cere scuze pentru eventualele inconveniente provocate de această întrerupere temporară.

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