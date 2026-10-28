Raritățile sezonului în Piața Cibin din Sibiu. Castanele românești: „Nu prea se mai caută” / foto video

Castanele au devenit o raritate în această perioadă în Piața Cibin din Sibiu. Deși este sezonul lor, doar două comerciante au castane la vânzare, iar cele românești se găsesc tot mai greu.

La o singură tarabă din Piața Cibin se găsesc castane românești. Simona le aduce din Polovragi, județul Gorj, și spune că oferta este tot mai redusă, pe fondul lipsei unor plantații noi și al schimbării obiceiurilor de consum. „Le adunăm din plantațiile vechi. Nimeni nu a mai plantat pomi noi sau o plantație nouă. Și obiceiurile de cumpărare s-au schimbat. Tinerii nu prea știu ce să facă cu ele. Mă tot întreabă cum se consumă și așa mai departe”, povestește comercianta.

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▶ Vezi pagina acestui video: Raritățile sezonului în Piața Cibin din Sibiu. Castanele românești: „Nu prea se mai caută” — VIDEO

Nici vânzările nu mai sunt cele de altădată. Simona spune că a avut castane pe tarabă timp de aproximativ două săptămâni, însă marfa se vinde greu. „Nu, nu cum era altădată, când eram eu copil și veneam la piață cu părinții. Aveau altă cerere, altă căutare”, își amintește aceasta.

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Castanele românești se vând cu 35-40 de lei kilogramul. La o altă tarabă din piață, Maria comercializează castane aduse din Italia, la un preț ceva mai mic, de 35 de lei kilogramul.

Ce alte fructe de toamnă găsim în Piața Cibin

Pe lângă castane, sibienii pot găsi în Piața Cibin și alte produse specifice sezonului de toamnă. Gutuile se vând cu 12 lei kilogramul, perele costă 10 lei, iar strugurii albi fără sâmburi au un preț de aproximativ 10 lei kilogramul.

Cei care pregătesc deserturi de sezon pot cumpăra dovleac pentru copt cu 4 lei kilogramul. Alunele de pădure costă 30 de lei kilogramul, în timp ce prunele uscate, cu sau fără sâmbure, se vând cu prețuri cuprinse între 25 și 30 de lei kilogramul.

Pentru pofticioși, reamintim că în Piața Cibin găsesc zacuscă făcută la ceaun și costă între 25 și 30 de lei, în timp ce supermarketurile au oferte de la 4 lei. Am adunat rețete de la gospodine și am calculat cât costă ingredientele pentru zacusca făcută acasă.

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