Razie pe Valea Oltului între Sibiu și Vâlcea: 10 filtre, zeci de șoferi testați și 79 de amenzi în trei ore / foto video

Polițiștii rutieri din Sibiu și Vâlcea au organizat miercuri, 28 octombrie 2026, o acțiune comună de control pe DN7 Valea Oltului.

În doar trei ore, oamenii legii au aplicat 79 de sancțiuni, au retras șase certificate de înmatriculare și au reținut un permis de conducere. Cele mai multe nereguli au vizat nerespectarea restricțiilor de circulație și transportul rutier de mărfuri.

Acțiunea s-a desfășurat între orele 10:00 și 13:00, pe sectoarele DN7 care traversează județele Sibiu și Vâlcea. Polițiștii au organizat zece filtre rutiere, fiind sprijiniți de colegii de la ordine publică, dar și de reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), Registrului Auto Român (RAR) și Gărzii Naționale de Mediu.

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Controalele au vizat în special transportatorii de mărfuri, respectarea restricțiilor de circulație de pe DN7 și identificarea șoferilor care încalcă regulile rutiere.

Zeci de amenzi pentru nerespectarea restricțiilor de circulație

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 79 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 29 au fost pentru nerespectarea restricțiilor de circulație instituite pe DN7, iar alte 29 pentru încălcarea legislației privind transporturile rutiere.

Restul sancțiunilor au fost aplicate pentru alte abateri constatate în timpul controalelor.

Oamenii legii au efectuat și 57 de testări pentru depistarea consumului de alcool, precum și două testări pentru identificarea consumului de substanțe psihoactive.

De asemenea, șase certificate de înmatriculare au fost retrase, iar un șofer a rămas fără permisul de conducere.

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▶ Vezi pagina acestui video: Razie pe Valea Oltului între Sibiu și Vâlcea: 10 filtre, zeci de șoferi testați și 79 de amenzi în trei ore — VIDEO

Niciun accident în timpul controalelor

Pe durata celor trei ore în care s-a desfășurat acțiunea, pe sectoarele monitorizate ale DN7 nu au fost înregistrate accidente rutiere.

Reprezentanții poliției precizează că astfel de verificări nu au loc doar în cadrul acțiunilor comune, echipajele rutiere desfășurând zilnic controale pentru prevenirea accidentelor și sancționarea șoferilor care încalcă legislația.

Conducătorilor auto li se recomandă să respecte restricțiile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste prudență la volan, în special pe sectoarele cu trafic intens.

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