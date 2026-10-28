Circulația rutieră pe Autostrada A10 Sebeș–Turda va fi închisă începând de miercuri, 28 octombrie 2026, de la ora 20:00, pe sensul de mers Sebeș–Turda, între nodurile rutiere Unirea și Turda.

Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de urgență, după apariția unor degradări la nivelul carosabilului. Șoferii vor fi deviați pe Drumul Național 1 (DN1).

Restricțiile vor fi instituite pe o porțiune de 17,2 kilometri, între kilometrul 52+800, în zona Nodului Rutier Unirea, și kilometrul 70+000, la Nodul Rutier Turda.

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Decizia a fost luată din cauza unor degradări apărute la nivelul structurii rutiere, în zona kilometrului 66+350. Intervențiile vor fi executate în regim de urgență, pentru remedierea problemelor și restabilirea condițiilor de circulație în siguranță.

Traficul va fi deviat pe DN1, prin Inoc și Unirea

Pe durata închiderii, șoferii care circulă pe A10 în direcția Turda vor fi obligați să părăsească autostrada la Nodul Rutier Unirea și să continue deplasarea pe DN1.

Ruta alternativă stabilită este următoarea:

Autostrada A10 – km 52+800 – Nodul Rutier Unirea – DN1, km 421+750 – Inoc – Unirea – DN1, km 440+800 – Nodul Rutier Turda.

Circulația va fi dirijată prin indicatoare și semnalizare rutieră temporară, amplasate în zona restricțiilor și pe traseul de deviere.

Închiderea vizează exclusiv sensul Sebeș–Turda, pe sectorul menționat.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență

Participanții la trafic sunt sfătuiți să respecte indicatoarele temporare, să reducă viteza în apropierea zonelor de lucrări și să manifeste prudență pe traseul alternativ.

Restricțiile ar putea duce la creșterea valorilor de trafic pe DN1, în special în zona localităților Unirea și Inoc, unde vor fi redirecționate vehiculele de pe autostradă.

Deocamdată, nu a fost comunicat un termen pentru finalizarea intervențiilor și redeschiderea circulației pe sectorul afectat.

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