Sibienii vânează haine la 2 lei în magazinele second-hand: pensionarii caută chilipiruri, tinerii piese unicat / video foto

Vânzătorii spun că anul e greu, dar clienții nu lipsesc: pensionari și tineri care pândesc reducerile, de la 70% din prețul afișat până la haine de 2 lei, marțea.

În magazinele second-hand din Sibiu, clienții caută haine la prețuri cât mai mici, iar mulți așteaptă zilele cu reduceri, când o geacă, o pereche de blugi sau un pulover pot costa doar câțiva lei. Deși cumpărătorii nu lipsesc, comercianții mărturisesc că vânzările merg greu, pe fondul scumpirilor și al concurenței.

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▶ Vezi pagina acestui video: Sibienii vânează haine la 2 lei în magazinele second-hand: pensionarii caută chilipiruri, tinerii piese unicat — VIDEO

Am mers în dimineața de miercuri, 28 octombrie, prin 10 magazine second hand din zona centrului, de pe Mihai Viteazul și din Cireșica. La primele ore ale zilei, oamenii mișunau deja printre rafturi și umerașe, în căutarea unei geci groase, a unei perechi de blugi sau a unei piese de firmă la preț mic.

O doamnă intrând într-un magazin second hand

Scumpirile au ajuns și pe umerașe

Anca Dănese lucrează ca vânzătoare într-unul dintre aceste magazine. Întrebată cum merg vânzările față de anul trecut, răspunde fără ezitare: „Destul de greu deocamdată.” Motivul, spune ea, sunt „atâtea scumpiri și măriri de prețuri, și de taxe și de toate”.

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Scumpirile s-au simțit și pe etichete. „Da, puțin s-au mărit și la noi”, recunoaște vânzătoarea.

Humana acum o săptămână

Numărul clienților nu urmează o regulă. „Sunt zile și zile, câteodată sunt mai mulți, câteodată nu sunt deloc”, explică Anca Dănese. Contează vremea de afară, dar și calendarul: în zilele de sărbătoare, mai ales persoanele în vârstă ies la biserică și trec apoi și pe la magazin.

Concurența e și ea un factor. „E competiția mare și multe second-uri. Cred că-s vreo opt așa, de aici până la Piața Cibin”, spune vânzătoarea. Cu atâtea opțiuni la câțiva pași, „lumea vânează prețurile cât mai mici”.

Haine și prețuri dintr-un magazin second hand

Bărbații n-au răbdare să caute

Clienții vin, în general, din clasa de mijloc, iar printre ei se numără atât tineri, cât și pensionari. Cei mai mulți sunt femei. „În general vin doamnele aici, domnii mai puțin. Ei nu au răbdare să caute”, spune Anca Dănese.

Mulți dintre cei care intră la preț întreg doar se uită și întreabă când vine o reducere mai mare.

Cliente care observă hainele

Haine la 1 leu, înainte de primirea mărfii noi

Prețurile urmează un ciclu care se reia cu fiecare transport nou de marfă. Anca Dănese îl descrie pas cu pas:

Când vine lotul nou, hainele se vând la preț întreg. Apoi încep reducerile: 15%, 25%, 35%. Reducerile cresc până în ziua dinaintea unei noi livrări, când produsele ajung la un leu.

De aici și strategia multor clienți: vin des, se uită și cumpără când reducerea e mare.

Haine și prețuri dintr-un magazin

Paltoane de 38 de lei și marți de 2 lei

De la un magazin la altul, diferențele sunt mari, atât la prețuri, cât și la promoții. La Humana, articolele costau azi 18 lei, iar prețul scade în fiecare zi de la sosirea lotului nou.

La un second hand de pe Mihai Viteazul, după reduceri, încălțămintea costa 30 de lei, îmbrăcămintea 15 lei, iar gecile și paltoanele 30 de lei.

Un second hand de lângă Piața Cibin avea azi reduceri de 25%. Paltoanele erau reduse de la 50 la 38 de lei, vestele costau 18 lei, iar pantalonii și hanoracele, 22 de lei. Și aici prețurile scad treptat, până la un leu bucata.

Marțea e ziua vânătorilor de chilipiruri. În fiecare zi de marți, la trei second hand-uri din Cireșica, orice articol costă 3 lei, iar la două magazine de lângă Piața Cibin, doar 2 lei.

Clienții se uită atent chiar și atunci când aleg hainele din second hand

Pensionara fuge de mall, tânăra de fast fashion

Doamna Ileana este o clientă fidelă a magazinelor second hand din zona Pieței Cibin. Intră prin magazine de câte ori are ocazia și, mai ales, așteaptă reducerile. „Sunt bătrână și eu și nu mă mai duc eu prin mall-uri și magazine dinăstea. Oricum, cu inflația, mai bine rămânem aici”, spune ea.

Pentru Alexandra, 27 de ani, second hand-ul nu e doar o soluție de buget, ci o alegere de stil. „Găsesc aici piese unice față de ce găsești în fast fashion, câteodată chiar de firmă”, explică ea. Se îmbracă aproape exclusiv din second hand și cumpără rar din mall.

Doamnă care observă hainele în vitrină

Între pensionara care fuge de prețurile din mall și tânăra care caută piese unice, second hand-urile din Sibiu adună clienți cu motive diferite. Îi leagă însă aceeași răbdare: cea de a căuta printre rafturi și de a aștepta ziua în care eticheta scade. Pentru vânzători, anul acesta rămâne unul greu. Pentru cumpărători, reducerile rămân cel mai bun argument.

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