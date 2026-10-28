Sibiul nu sparge gheața la volei: CSU a capotat în decisiv cu Tg. Jiu

Echipa de volei feminin CSU Sibiu a pierdut miercuri la mare luptă, scor 2-3 meciul de la Craiova cu CSU Tg. Jiu, din etapa a II-a a Diviziei A 2.

CSU Tg. Jiu și CSU Sibiu au oferit miercuri la Craiova un meci extrem de echilibrat, cu învingătoarea decisă pe muchie de cuțit, în setul decisiv.

Gorjencele s-au impus până la urmă cu 3-2 (25-23, 23-25 26-24, 18-25, 15-12). Astfel, CSU Sibiu rămâne fără victorie după două etape, dar își trece în cont primul punct în clasament, pentru că a câștigat două seturi.

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Echipele care pierd cu 0-3 și 1-3 nu obțin niciun punct, iar cele care cedează în setul decisiv primesc 1 punct. La fel, formațiile care câștigă cu 3-0 sau 3-1 primesc 3 puncte, iar cele care câștigă cu 3-2 obțin 2 puncte.

Pentru echipa sibiană urmează meciul din Sala Transilvania, cu Universitatea de Vest Timișoara, programat sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 13.30. Fetele pregătite de Mihai Bulbuc vizează sâmbătă primul succes din acest sezon.

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Conform regulamentului Federației de Volei, primele opt clasate în serie la finalul sezonului regulat merg în play-off, unde se încrucișează conform locului ocupat în prima fază. Cum Setia Vest a Diviziei A 2 are doar opt echipe, toate vor merge ulterior în play-off.

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