Sibiul are sirene de alarmare modernizate, însă locurile disponibile în adăposturile de protecție civilă rămân insuficiente pentru populație. În primele nouă luni ale anului 2026, șapte sirene electrice din municipiu au fost înlocuite cu unele electronice, iar la nivelul județului au fost verificate 99 de adăposturi și trei puncte de comandă. Datele apar în ultimul raport al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, pregătit pentru ședința Colegiului Prefectural din 27 octombrie.

Raportul ISU Sibiu prezintă activitățile desfășurate între ianuarie și septembrie 2026 pentru pregătirea populației în cazul unor situații de urgență. Pe lângă modernizarea sistemului de alarmare, pompierii au desfășurat exerciții de avertizare, înștiințare și adăpostire.

Șapte sirene vechi, înlocuite cu echipamente electronice

Potrivit raportului, sistemul de alarmare publică din municipiul Sibiu a fost modernizat prin înlocuirea a șapte sirene electrice cu tot atâtea sirene electronice.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Pentru o mai bună acoperire acustică la nivelul municipiului Sibiu, în perioada supusă analizei a fost modernizat sistemul de alarmare publică prin înlocuirea a 7 sirene electrice cu tot atâtea sirene electronice”, se precizează în documentul ISU.

Lucrările fac parte dintr-un proces de modernizare început în urmă cu aproximativ zece ani.

În luna mai 2026, Ora de Sibiu relata că sistemul de alarmare publică al municipiului era alcătuit din 35 de sirene, dintre care 23 fuseseră deja înlocuite cu echipamente moderne. Unele dintre dispozitivele vechi datau încă din 1962.

Citiți și: Primăria Sibiu cumpără sirene noi pentru alarmarea populației: cele mai vechi datează din 1962

Ulterior, în luna iunie, Primăria Sibiu a anunțat înlocuirea ultimelor șase sirene vechi din municipiu, în mai multe zone ale orașului, inclusiv pe bulevardul Mihai Viteazu, strada Gorjului, strada Ștefan cel Mare și strada Henri Coandă.

Noile echipamente permit transmiterea avertizărilor și comunicarea cu sistemul central de alarmare prin mai multe canale.

Vezi și: Sibiul își modernizează sistemul de alarmare publică: ultimele sirene vechi din oraș sunt înlocuite

Raportul ISU nu precizează amplasamentele celor șapte echipamente înlocuite în primele nouă luni ale anului și nici dacă cifra reprezintă exclusiv lucrările anunțate de municipalitate în primăvară sau include și alte intervenții.

Aproape 100 de adăposturi de protecție civilă, verificate

În paralel cu modernizarea sistemului de avertizare, ISU Sibiu a desfășurat controale asupra infrastructurii destinate adăpostirii populației.

Potrivit raportului, în primele nouă luni ale anului au fost verificate 99 de adăposturi de protecție civilă și trei puncte de comandă la nivelul județului Sibiu.

„Au fost verificate 99 de adăposturi de protecție civilă și 3 puncte de comandă, în conformitate cu Planul de măsuri privind gestionarea fondului de adăpostire a populației în cazul producerii unor situații de urgență/de protecție civilă la nivelul județului Sibiu”, se arată în document.

Raportul nu precizează câte dintre adăposturile controlate sunt funcționale, câte necesită lucrări și ce capacitate totală au. De asemenea, nu prezintă o situație defalcată pe localități.

Prin urmare, cifra de 99 reprezintă numărul adăposturilor verificate, nu neapărat numărul celor în care populația s-ar putea refugia imediat în cazul unei urgențe.

La Sibiu, locurile operative ajung pentru mai puțin de 5% din populație

Problema capacității adăposturilor din municipiul Sibiu a fost discutată la începutul anului în Consiliul Local.

Potrivit datelor prezentate în ședința din 29 ianuarie 2026, în municipiu existau 8.045 de locuri în adăposturile de protecție civilă, dintre care 1.830 erau neoperative. Rămâneau astfel 6.215 locuri operative, echivalentul a aproximativ 4,59% din populația luată în calcul în documentația municipală.

Consilierul local Victor Leția a atras atenția atunci asupra necesității extinderii capacității de adăpostire și a reabilitării spațiilor care nu pot fi folosite.

„Să pornim o strategie de a crește aceste adăposturi pentru protecția cetățenilor noștri”, a declarat acesta în ședința Consiliului Local.

Citiți și: Adăposturile antiaeriene, insuficiente în Sibiu. Consilier: „Nu vreau să alarmez pe nimeni, dar poate vom avea nevoie de ele”

În luna martie, Ora de Sibiu a publicat și o listă a adăposturilor de protecție civilă din municipiu, împreună cu informații privind capacitățile acestora și situația spațiilor publice.

Vezi și: Adăposturile din Sibiu, insuficiente în caz de război: lista completă cu toate cele din oraș

Datele municipalității se referă la municipiul Sibiu, în timp ce cele 99 de adăposturi verificate de ISU sunt raportate la nivelul întregului județ. Cele două cifre nu pot fi comparate direct.

Exerciții de alarmare și adăpostire în tot județul

Pe lângă verificarea infrastructurii, pompierii sibieni au organizat mai multe activități pentru pregătirea instituțiilor și a populației.

Raportul ISU consemnează 84 de antrenamente de înștiințare a comitetelor locale pentru situații de urgență, a operatorilor economici și a instituțiilor din județ.

De asemenea, au fost organizate 15 exerciții de alarmare publică și 10 exerciții de adăpostire a populației.

Aceste activități au rolul de a verifica procedurile de avertizare și reacție în situații de urgență, astfel încât instituțiile responsabile să poată interveni coordonat.

În martie 2026, exercițiul național „Miercurea Sirenelor” a fost amânat, autoritățile explicând că era necesară o informare mai amplă a populației înaintea testării sistemelor.

Citiți și: Sirenele nu vor mai răsuna în tot Sibiul: explicații oficiale ale autorităților

Ce nu clarifică ultimul raport ISU

Deși documentul oferă date despre modernizarea sirenelor, verificarea adăposturilor și numărul exercițiilor, nu prezintă o evaluare completă a capacității de protecție a populației.

Nu sunt indicate numărul adăposturilor declarate nefuncționale după controale, lucrările necesare pentru remedierea deficiențelor sau eventualele modificări ale capacității de adăpostire înregistrate în cursul anului 2026.

De asemenea, raportul nu arată câte dintre cele 99 de adăposturi verificate pot fi utilizate imediat.

Astfel, informațiile confirmă continuarea modernizării sistemului de alarmare și efectuarea verificărilor de protecție civilă, însă nu stabilesc dacă numărul locurilor operative în adăposturile din Sibiu a crescut față de situația prezentată la începutul anului.

Comentarii