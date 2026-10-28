Șoferii din Sibiu, trași pe dreapta și luați la întrebări: miercuri este ultima zi a acțiunii / foto

Miercuri, 28 octombrie 2026, este ultima zi în care se desfășoară Ancheta de Circulație Origine–Destinație pe drumurile naționale și autostrăzile din centrul țării.

Șoferii sunt opriți de polițiștii rutieri și invitați să răspundă la câteva întrebări despre călătoria pe care o efectuează. Chestionarul durează aproximativ două-trei minute.

Acțiunea se desfășoară pe mai multe sectoare de drum, unde polițiștii rutieri se ocupă de oprirea vehiculelor și dirijarea traficului. Conducătorilor auto li se solicită informații despre localitatea din care au plecat, destinația călătoriei, traseul ales și scopul deplasării.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Datele colectate sunt utilizate pentru realizarea unor studii privind circulația rutieră și pentru identificarea nevoilor de dezvoltare a infrastructurii de transport.

Șoferii nu trebuie să ofere date personale sau informații despre mașină

Ancheta de Circulație Origine–Destinație este organizată o dată la cinci ani și urmărește obținerea unor informații cât mai exacte despre deplasările efectuate pe rețeaua rutieră.

Reprezentanții autorităților precizează că, în cadrul chestionarelor, nu sunt colectate date cu caracter personal și nici informații de identificare a vehiculelor, precum numărul de înmatriculare sau seria de șasiu.

Răspunsurile oferite de participanți vor contribui la elaborarea studiilor de trafic, fundamentarea viitoarelor proiecte de infrastructură și planificarea investițiilor în transportul rutier.

Atenție sporită în zonele în care sunt opriți șoferii

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu atenție în apropierea punctelor în care se desfășoară ancheta și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale personalului implicat în colectarea datelor.

Participarea șoferilor este importantă pentru obținerea unor informații reprezentative despre fluxurile de trafic și despre modul în care sunt utilizate drumurile naționale și autostrăzile din centrul țării.

Miercuri, 28 octombrie, este ultima zi a acestei etape de colectare a informațiilor.

Comentarii