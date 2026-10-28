Pe scurt:
Bărbatul a lovit mașina care circula în fața sa, iar testarea alcoolscopică a indicat 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferița de 46 de ani a fost preluată de o ambulanță SMURD.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a dispus marți, 27 octombrie 2026, controlul judiciar pentru 60 de zile față de un bărbat de 41 de ani, din Loamneș, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
Bărbatul a fost reținut inițial luni, 26 octombrie, de polițiștii Biroului Rutier Sibiu. Cercetările îl vizează în urma unui accident produs la Ocna Sibiului.
Potrivit IPJ Sibiu, bărbatul a condus un autoturism pe DJ 106 T, spre strada Mihai Viteazu din Ocna Sibilui. Pe fondul nepăstrării distanței de siguranță, acesta a lovit mașina care circula în fața sa, la volanul căreia se afla o femeie de 46 de ani, din Șeica Mare.
În urma impactului, femeia a suferit un atac de panică. Aceasta a fost transportată la spital cu o ambulanță SMURD.
Polițiștii l-au testat alcoolscopic pe șoferul de 41 de ani, iar aparatul a indicat o valoare de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.
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