Pe scurt: Un coș mediu de 312 lei pentru bărbați și de 285 de lei pentru femei: datele PayPo arată diferențe în cumpărăturile cu plata amânată. Hainele și încălțămintea sunt cele mai căutate produse.

Consumatorii din România care folosesc serviciul PayPo pentru cumpărături cu plata amânată fac, în medie, șase tranzacții pe an, iar peste 65% revin la această metodă după prima utilizare.

Datele publicate de companie, citate de Mediafax, indică utilizarea repetată a serviciului de către tot mai mulți cumpărători.

Femeile realizează 80% din totalul achizițiilor efectuate prin platformă, în timp ce bărbaților le revin 20%. În schimb, valoarea medie a coșului de cumpărături este mai mare în cazul bărbaților: 312 lei, față de 285 de lei în cazul femeilor.

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Îmbrăcămintea și încălțămintea ocupă primul loc între categoriile de produse cumpărate cu plata amânată. Urmează produsele de înfrumusețare, articolele pentru copii și produsele destinate animalelor de companie.

Black Friday și sărbătorile de iarnă susțin interesul pentru plata amânată

Utilizarea serviciului este influențată și de perioadele în care românii își planifică achizițiile. Potrivit companiei, Black Friday și sărbătorile de iarnă se numără printre intervalele cu activitate ridicată în comerțul online.

PayPo estimează că aceste perioade vor susține utilizarea soluțiilor de tip „Buy Now, Pay Later” (BNPL), care permit cumpărarea produselor cu plata ulterioară sau în rate.

Compania prezintă și rezultatele unui comerciant partener. În cazul acestuia, al doilea an de utilizare a serviciului a fost asociat cu o creștere de 37,3% a veniturilor și de 30,8% a numărului de tranzacții. Valoarea medie a coșului de cumpărături a crescut cu 8,7% față de primul an.

Rezultatele se referă la un singur comerciant și nu indică neapărat o evoluție similară pentru întregul sector.

Plata amânată reprezintă aproximativ 4% din comerțul online din România

Modelul de plată amânată, care reprezintă aproximativ 4% din comerțul online din România, permite consumatorilor să primească produsele înainte de achitarea integrală a contravalorii acestora.

Totuși, această metodă nu elimină costul cumpărăturilor. Condițiile de rambursare, eventualele comisioane și consecințele întârzierii plăților diferă în funcție de furnizor și de produsul financiar ales.

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