Pe scurt:
Un sistem Patriot suplimentar este trimis în Israel, iar trupe americane au fost retrase din baze vulnerabile. Casa Albă refuză să comenteze existența unor planuri militare.
Statele Unite ar pregăti noi bombardamente asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, potrivit unor surse care cunosc situația, relatează Mediafax.
Administrația americană a transmis deja un avertisment mai multor țări din Golf, prin canale diplomatice și militare, în legătură cu posibilele atacuri.
SUA trimit un sistem Patriot suplimentar în Israel
Armata americană trimite din Texas în Israel un sistem Patriot suplimentar, pentru consolidarea apărării antirachetă a țării. Informația a fost relatată de WSJ pe baza datelor de urmărire a zborurilor și a declarațiilor a doi oficiali care au cunoștință despre această mișcare.
Totodată, Statele Unite au retras trupe din bazele din Orientul Mijlociu aflate în zone vulnerabile, în pregătirea unei escaladări.
Donald Trump nu a autorizat încă atacul asupra Iranului
Sursele citate de WSJ au precizat că președintele american Donald Trump nu a decis încă să dea undă verde operațiunii, dar înclină spre un atac de amploare după alegerile intermediare. Printre posibilele ținte se află infrastructura și instalațiile nucleare iraniene.
Alternativa ar fi încercarea de a ajunge la un acord, însă eforturile diplomatice nu au dat încă rezultate.
Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre respingerea de către Donald Trump a propunerii Iranului privind o încetare a focului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, urmată de creșterea prețului petrolului Brent peste 107 dolari pe baril.
„S-ar putea să mai facem o mică «Epic Fury»”, a declarat Trump la un miting, referindu-se la campania intensă de bombardamente desfășurată de SUA și Israel în primăvară.
Casa Albă a declarat că nu va comenta „planuri militare sensibile care ar putea sau nu să existe”.
„Președintele Trump păstrează toate opțiunile deschise pentru a se asigura că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară”, a afirmat Casa Albă
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