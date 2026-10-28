Aeroportul Internațional Sibiu se pregătește să găzduiască, vineri, 30 octombrie, o petrecere de Halloween organizată de pulse., care atrage participanți din întreaga țară și din străinătate. Sute de petrecăreți sunt așteptați la eveniment, inclusiv persoane din 19 județe ale României, din București, dar și din Italia, Germania și Spania. Cei mai mulți dintre participanții din străinătate vin din Italia. Invitatul special al serii este DJ-ul și producătorul francez Ottmann, iar petrecerea va continua până sâmbătă dimineața.

Aeroportul Internațional Sibiu va deveni, pentru o noapte, locul unei petreceri de Halloween cu muzică electronică și participanți veniți din mai multe colțuri ale țării și din Europa. Evenimentul „HALLOWEEN at the AIRPORT”, organizat de pulse., va avea loc vineri, 30 octombrie, între orele 22:00 și 05:00, într-un spațiu interior al aeroportului.

Este prima petrecere de Halloween organizată de pulse., iar organizatorii pregătesc o amenajare specială, inspirată de atmosfera acestei sărbători. Conceptul evenimentului îmbină tema Halloweenului cu cea a călătoriilor, aeroportul urmând să fie transformat într-un spațiu dedicat muzicii și dansului.

„Știi locul. S-ar putea să nu-l recunoști. Așteaptă-te la o noapte cum nu am mai făcut până acum”, au transmis organizatorii.

Participanți din 19 județe și din străinătate. Cei mai mulți străini vin din Italia

Petrecerea de la Aeroportul Sibiu atrage un public numeros și din afara județului. Potrivit informațiilor furnizate de organizatorii pulse., la eveniment sunt așteptați participanți din 19 județe ale României, inclusiv Sibiu, dar și din municipiul București.

Pe lângă sibieni, vor veni persoane din Alba, Cluj, Brașov, Constanța, Hunedoara, Mureș, Sălaj, Vâlcea, Argeș, Harghita, Olt, Dolj, Suceava, Brăila, Neamț, Prahova, Satu Mare și Dâmbovița.

Evenimentul a atras și interesul publicului din străinătate. Organizatorii au anunțat că printre participanți se numără persoane care vin din Italia, Germania și Spania, cei mai mulți dintre cei sosiți din afara României fiind din Italia.

Astfel, petrecerea organizată la Sibiu va reuni iubitori ai muzicii electronice din mai multe regiuni ale României, dar și din alte țări europene, într-un loc mai puțin obișnuit pentru astfel de evenimente.

DJ-ul francez Ottmann vine la Aeroportul Sibiu

Invitatul special al petrecerii este Ottmann, DJ și producător francez, care va mixa la prima ediție de Halloween organizată de pulse.

Alături de acesta vor urca la pupitru Roberto și Flore, artiști cunoscuți publicului evenimentelor pulse.

Petrecerea va începe vineri, 30 octombrie, la ora 22:00, și va continua până sâmbătă, 31 octombrie, la ora 05:00. Evenimentul se va desfășura în interior, într-un spațiu al Aeroportului Internațional Sibiu amenajat special pentru această ocazie.

Organizatorii au folosit tema aviației și în mesajele de promovare a evenimentului.

„A doua noastră destinație este aproape gata de îmbarcare. Vinerea aceasta, pentru primul nostru Halloween, preluăm Aeroportul Internațional Sibiu. Și, după cum arată, va fi un zbor rezervat 100%”, au transmis reprezentanții pulse.

Cât costă biletele pentru petrecerea pulse. de la Aeroportul Sibiu

Biletele pentru „HALLOWEEN at the AIRPORT” sunt disponibile online, pe platforma LiveTickets, iar prețurile diferă în funcție de categoria aleasă și de ora la care participanții ajung la eveniment.

Cel mai ieftin bilet costă 105 lei, pentru acces general cu intrare până la ora 00:00. Pentru cei care doresc să ajungă la orice oră, biletul de acces general costă 125 lei.

Pentru zona backstage, prețurile sunt de 155 de lei, cu intrare până la miezul nopții, respectiv 175 de lei, cu acces la orice oră.

Organizatorii au pus în vânzare și pachete pentru grupuri. Un pachet de tip 4+1, cu acces la orice oră, costă 500 de lei. Varianta de 340 de lei, cu intrare până la ora 00:00, este epuizată.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

Categorie Intrare Preț Acces general Până la 00:00 105 lei Acces general La orice oră 125 lei Backstage Până la 00:00 155 lei Backstage La orice oră 175 lei Pachet 4+1 La orice oră 500 lei

Cei care cumpără bilete cu intrare până la ora 00:00, dar ajung după miezul nopții, vor trebui să achite o taxă suplimentară de 50 de lei.

**Biletele pot fi cumpărate de pe LiveTickets – pulse. HALLOWEEN at the AIRPORT.**

Accesul este permis doar persoanelor de peste 18 ani

Petrecerea este destinată exclusiv persoanelor care au împlinit 18 ani, iar accesul se face pe baza unui act de identitate în original. Pentru zona backstage, vârsta minimă este de 20 de ani.

Participanții sunt încurajați să poarte costume de Halloween, însă organizatorii au stabilit și câteva reguli de securitate. Machiajul nu trebuie să acopere 50% sau mai mult din față, astfel încât identificarea persoanelor să fie posibilă.

Pentru rezervarea meselor și informații suplimentare, organizatorii pot fi contactați pe WhatsApp, la numărul 0727 663 867.

Evenimentul „HALLOWEEN at the AIRPORT” va avea loc vineri, 30 octombrie 2026, de la ora 22:00, până sâmbătă, 31 octombrie, la ora 05:00, la Aeroportul Internațional Sibiu.

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