Reforma administrativ-teritorială readusă în discuție la București ar putea avea efecte directe și în județul Sibiu. Programul de guvernare pune în prim-plan unitățile administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori, iar în județul Sibiu sunt 13 comune aflate sub acest prag. Cea mai mică este Râu Sadului, cu numai 514 locuitori. Nu există însă o listă oficială a primăriilor care vor dispărea și nici criteriile unei eventuale comasări prin lege.

Discuția privind reducerea numărului de primării din România a revenit pe agenda politică. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va propune o reformă administrativ-teritorială care să prevadă comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. PSD vrea ca proiectul să avanseze până în martie 2027.

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Separat de această intenție de reorganizare prin lege, programul de guvernare 2026–2028 conține măsura „START Reforma Administrativă”, bazată într-o primă etapă pe asocierea și comasarea voluntară. Potrivit documentului, 429 de unități administrativ-teritoriale cu până la 1.500 de locuitori vor avea prioritate la finanțare dacă aleg să se unească, prin bonusuri pentru investiții și menținerea unor puncte locale de servicii.

13 comune din Sibiu sunt sub pragul de 1.500 de locuitori

Aplicat județului Sibiu, pragul de 1.500 de locuitori conturează un grup de 13 comune, aproape un sfert din cele 53 de comune ale județului. Iată situația populației rezidente conform Recensământului din 2021, în ordine crescătoare.

Grafic: Comunele din Sibiu aflate sub pragul de 1.500 de locuitori (populație rezidentă, 2021)

Râu Sadului: ██████ 514

Ludoș: ██████ 584

Bruiu: ███████ 671

Mihăileni: ███████████ 973

Marpod: ███████████ 982

Cârța: ████████████ 1.042

Apoldu de Jos: █████████████ 1.184

Cârțișoara: ██████████████ 1.260

Ațel: ██████████████ 1.263

Tilișca: ███████████████ 1.351

Brădeni: ███████████████ 1.368

Boița: ████████████████ 1.410

Chirpăr: █████████████████ 1.489

Sursa: Recensământul Populației și Locuințelor 2021. Barele ilustrează comparativ populația, nu o decizie de desființare a primăriilor.

Cele cinci comune care nu ajung la 1.000 de locuitori sunt Râu Sadului, Ludoș, Bruiu, Mihăileni și Marpod.

Studiul comandat de CJ Sibiu avertiza deja asupra comasării

Un document local este relevant pentru actuala discuție. Studiul de fundamentare privind organizarea teritoriului județean, realizat în cadrul actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Sibiu, a identificat încă din 2023 cele 13 comune aflate sub pragul demografic de 1.500 de locuitori. Documentul arată că acestea reprezintă 24,5% din totalul comunelor județului și notează dificultățile legate de depopulare, îmbătrânire, accesibilitate și distanța față de principalele centre urbane.

În scenariile de dezvoltare, studiul arată că, în cazul unei reforme administrative majore la nivel național, aceste comune ar putea fi supuse unui proces de comasare sau unificare administrativă.

Studiul privind organizarea teritoriului județean poate fi consultat aici.

Hârtibaciul are mai multe comune mici

Bruiu, Marpod, Mihăileni, Chirpăr și Brădeni se află în zona Hârtibaciului. În sudul județului sunt Râu Sadului, Boița și Tilișca, iar în Podișul Secașelor se regăsesc Ludoș și Apoldu de Jos. Zonele cu declin demografic și acces mai dificil la centre economice sunt importante pentru orice discuție de reorganizare.

Boița a redevenit comună de sine stătătoare în 2004, iar la recensământul din 2021 avea 1.410 locuitori, sub pragul folosit în actualul program de reformă.

Pragul de 1.500 de locuitori există deja în lege

Legea 351/2001 stabilește, printre condițiile pentru înființarea unei comune, populația minimă de 1.500 de locuitori. Sunt prevăzute și alte condiții privind potențialul economic, legăturile de transport și serviciile publice.

Acest prag nu înseamnă că o comună existentă își pierde automat statutul dacă are mai puțin de 1.500 de locuitori. Reorganizarea necesită o procedură legislativă distinctă.

Curtea de Conturi arăta într-un audit publicat în 2025 că, la nivelul anului 2023, 432 de comune din România nu îndeplineau criteriul demografic. Nu trebuie confundată această statistică cu o listă de primării ce urmează să fie desființate.

Nu doar populația va conta. Unele primării din Sibiu au probleme financiare

Programul de guvernare propune un Indice de Sustenabilitate Administrativă, care ar urma să țină cont de populație, veniturile proprii pe locuitor, cheltuielile administrative, colectarea taxelor, capacitatea de furnizare a serviciilor și accesibilitatea teritorială.

La Sibiu, Ora de Sibiu a relatat și despre administrații care întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor de funcționare din veniturile proprii. Chirpăr și Brădeni, două dintre comunele sub 1.500 de locuitori, apăreau și în analiza financiară.

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Daniela Cîmpean susține comasarea unor primării

La Sibiu, tema a fost abordată și de președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean. Invitată la „Ora Locală”, aceasta a arătat că există administrații pentru care costurile de funcționare ridică semne de întrebare.

„Sunt autorități care nu neapărat și-ar justifica existența”, declara Daniela Cîmpean. Ea explica posibilitatea menținerii unui sediu secundar de servicii într-o localitate a cărei administrație ar fi integrată într-una mai mare, subliniind că reforma nu trebuie să îi afecteze pe cetățeni.

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Primarii sibieni se tem de taxe mai mari și drumuri lungi

Reorganizarea administrativă a stârnit controverse și în județul Sibiu. În ianuarie 2025, Ora de Sibiu discuta cu mai mulți primari despre posibile comasări, într-un context în care era analizat și un prag de 3.000 de locuitori.

Edilii invocau riscul unor taxe locale mai mari în cazul alipirii la orașe, distanțele până la noile sedii administrative și păstrarea identității comunităților.

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Ulterior, Asociația Comunelor din România s-a pronunțat împotriva desființării în masă a comunelor și a cerut reformarea finanțării administrației locale.

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Primul mecanism al reformei a fost pus în mișcare

Pe 21 octombrie 2026, ministrul Dezvoltării a semnat Ordinul nr. 1.334/2026 privind constituirea grupului de lucru pentru programul „START Reforma Administrativă: asociere și comasare voluntară”. Documentul prevede și subgrupuri județene formate din reprezentanți ai Consiliului Județean, Prefecturii și Asociației Comunelor.

Ordinul nu desființează nicio primărie și nu nominalizează localitățile care ar trebui să fuzioneze.

În paralel, PSD propune o reformă mai amplă, prin lege. Nu au fost stabilite oficial criteriile după care o comună ar fi alipită altei comune sau unui oraș.

Râu Sadului, Ludoș, Bruiu, Mihăileni, Marpod, Cârța, Apoldu de Jos, Cârțișoara, Ațel, Tilișca, Brădeni, Boița și Chirpăr sunt cele 13 comune sibiene cu mai puțin de 1.500 de locuitori, dar nu există o decizie de desființare a primăriilor lor. Nici eventualii parteneri de comasare nu sunt stabiliți.

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