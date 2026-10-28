Pe scurt: Copiii de până la 14 ani și vârstnicii au avut cel mai des nevoie de tratament în spital. Niciunul dintre cele cinci cazuri de gripă, diagnosticate clinic, nu a necesitat internare.

Infecțiile respiratorii și pneumopatiile au înregistrat creșteri în județul Sibiu în săptămâna 43, perioada 19–25 octombrie 2026.

Potrivit comunicatului transmis de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în cea de-a patra săptămână de monitorizare a afecțiunilor specifice sezonului gripal, formele de boală au fost ușoare și medii, iar internările au fost recomandate în principal copiilor și vârstnicilor.

În privința gripei, au fost raportate cinci cazuri diagnosticate clinic, fără teste de laborator, cu unul mai mult decât în săptămâna precedentă de raportare. Cele mai multe diagnostice au fost puse la persoane cu vârste între 15 și 49 de ani. Niciun pacient cu gripă nu a avut nevoie de internare.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Infecțiile respiratorii au crescut cu 350 de cazuri într-o săptămână

Medicii au raportat 1.863 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu 350 mai multe decât în săptămâna anterioară și cu peste 500 mai multe față de perioada similară a sezonului gripal precedent. În 63 de cazuri, reprezentând 3,38% din total, a fost recomandată internarea, în special pentru copiii cu vârste de până la 14 ani.

Numărul pneumopatiilor a ajuns la 441, în creștere cu 37 față de săptămâna anterioară de raportare și cu 97 față de perioada omoloagă a sezonului gripal trecut. Medicii au recomandat tratament în spital pentru 33,78% dintre cazurile de pneumopatie, în special în cazul persoanelor de 65 de ani și peste.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre creșterea numărului pneumopatiilor și cei 127 de pacienți care au avut nevoie de internare în perioada de raportare precedentă.

DSP recomandă consult medical de la primele simptome și evitarea automedicației

Pentru a limita răspândirea afecțiunilor virale, DSP recomandă persoanelor care prezintă simptome să se adreseze medicului de familie încă de la debutul bolii. Acestea trebuie să evite, pe cât posibil, contactul cu alte persoane sau să poarte mască în spațiile publice și în zonele aglomerate, să respecte igiena tusei și strănutului, precum și igiena obiectelor personale.

Instituția recomandă evitarea automedicației, fără întreruperea tratamentelor pentru eventualele boli cronice. Pacienții trebuie să ia legătura cu medicul curant dacă simptomele persistă după încheierea tratamentului prescris sau dacă starea lor de sănătate se înrăutățește în timpul tratamentului.

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor sunt recomandate spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, utilizarea dezinfectanților atunci când este cazul și folosirea șervețelelor de unică folosință pentru tuse sau strănut. Încăperile trebuie aerisite de mai multe ori pe zi, iar alimentația bogată în vitamine, hidratarea corespunzătoare și odihna suficientă fac parte din măsurile indicate de DSP.

Vaccinarea antigripală este recomandată în special persoanelor din categoriile de risc, pentru protecție împotriva formelor severe de gripă.

Comentarii