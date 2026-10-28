Victorie pentru Interstar în Cupă cu Corvinul: o sibiancă a dat 3 goluri

Interstar Sibiu continuă aventura din Cupa României la fotbal feminin, după ce a eliminat miercuri pe Corvinul Hunedoara, scor 3-2.

Echipă de Liga 3, Interstar Sibiu a bătut pe sinteticul de la ”CFR” pe Corvinul Hunedoara, formație care activează în Liga 2.

Oaspetele aveau prima șansă, au deschis repede scorul, dar Interstar a întors soarta partidei.

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Roxana Mărgărit a fost eroina echipei sibiene, ea reușind să marcheze toate cele trei goluri ale Sibului. Studentă la Facultatea de Medicină din cadrul ULBS și pasionată de masaje, Mărgărit a punctat în minutele 11, 55 și 69.

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Pentru Corvinul au marcat S. Toma în minutul 5 și A. Ciulea în minutul 60.

În primul tur al Cupei, sibiencele eliminaseră la Reșița pe Sporting Banat, scor 3-1.

În turul 3 al Cupei României, FRF va împerechea echipele tot pe criterii geografice, cea mai probabilă adversară pentru Interstar fiind CS Vâlcea 1924, o echipă tot din eșalonul secund.

INTERSTAR SIBIU: Presecan – Olaru, D. Oana, Bocăniciu, Agache (Rociu 46) – M. Budică, D. Stoica, Mărgărit – Băilă (Moga 46, A. Ursu 76), Joantă, Chirilă. Antrenor: O. Budică.

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