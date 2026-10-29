Actorul britanic Patrick Stewart a murit miercuri, 28 octombrie, la vârsta de 86 de ani, în locuința sa din Los Angeles, după „o scurtă și dureroasă confruntare cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy”, potrivit unui comunicat al reprezentanților săi, citat de The Guardian și de Radio România. Vestea a fost făcută publică joi.

Potrivit The Guardian, anunțul a fost transmis publicației The Hollywood Reporter de Kelly Bush Novak, purtătoarea de cuvânt a actorului. Comunicatul precizează că Stewart s-a stins înconjurat de grija soției sale, Sunny, de familie și de prieteni: „A fost înconjurat de căldura familiei și a prietenilor, de muzică interpretată în preajma sa, rugăciuni, lacrimi, râsete și acea emoție profundă pe care numai el o putea trezi, după o viață dedicată nouă tuturor”, se arată în declarație, în traducerea Radio România.

De la Royal Shakespeare Company la puntea navei Enterprise

Născut pe 13 iulie 1940 la Mirfield, în Anglia, Patrick Stewart a studiat la Bristol Old Vic Theatre School, iar în 1966 a intrat în trupa Royal Shakespeare Company, scrie The Guardian. Era deja un nume cunoscut al scenei britanice când, la 47 de ani, a primit rolul căpitanului Jean-Luc Picard în serialul Star Trek: The Next Generation.

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Timp de șapte sezoane, rolul l-a transformat într-o vedetă globală. Stewart l-a interpretat apoi pe Picard în patru filme ale francizei, de la Star Trek Generations (1994) la Star Trek: Nemesis (2002), și în serialul Star Trek: Picard, difuzat între 2020 și 2023.

Profesorul X din X-Men

Celălalt rol emblematic al carierei sale a fost cel al profesorului Charles Xavier din seria X-Men, pe care l-a jucat pentru prima dată în filmul din 2000 regizat de Bryan Singer. Potrivit The Guardian, a revenit în acest rol în șapte filme, iar publicul îl va mai putea vedea ca profesorul X în Avengers: Doomsday, programat să apară în decembrie. Radio România notează că a jucat personajul și în Logan, alături de Hugh Jackman.

De-a lungul carierei, Stewart a câștigat un premiu Grammy și mai multe premii Laurence Olivier pentru activitatea teatrală și a fost nominalizat la premiile Tony și Emmy. A jucat alături de Ian McKellen în piesele No Man’s Land și Waiting for Godot, iar spectacolul său solo A Christmas Carol, în care interpreta peste 40 de personaje, a fost recompensat cu un premiu Olivier, potrivit Radio România. În 2023 și-a publicat memoriile, intitulate Making It So.

Actorul fusese înnobilat de Casa Regală britanică în 2010, iar comunicatul care i-a anunțat moartea îl numește „Sir Patrick Stewart”. Șeful Marvel Studios, Kevin Feige, l-a descris într-un mesaj de omagiu drept „strălucit, fermecător, cald, generos, cu o forță și o gravitate liniștite”, relatează The Guardian.

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