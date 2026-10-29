Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs joi seara, la intersecția străzilor Nicolae Iorga și Luptei din municipiul Sibiu. Patru persoane au fost transportate la spital.

Potrivit polițiștilor rutieri din Sibiu, un cetățean străin în vârstă de 26 de ani, aflat la volanul unui autoturism pe strada Nicolae Iorga, nu ar fi acordat prioritate la intersecția cu strada Luptei și a intrat în coliziune cu o mașină care circula din sens opus, condusă de un bărbat de 30 de ani, din județul Vâlcea.

Starea victimelor

La fața locului au intervenit trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și polițiștii rutieri.

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Potrivit SAJ Sibiu, în urma accidentului rutier au rezultat 4 victime.

un bărbat de 27 de ani, cu traumatism cranio-cerebral acut;

un bărbat de 53 de ani, cu traumatism cranian;

o femeie de 44 de ani, cu contuzii la nivelul coloanei cervicale și al umărului stâng;

un bărbat de 30 de ani, cu contuzie la nivelul coloanei cervicale.

“Trei pasageri din autoturismul condus de către bărbatul în vârstă de 26 de ani, respectiv un bărbat, în vârstă de 27 ani, o femeie, în vârstă de 44 de ani, un bărbat, în vârstă de 53 de ani, toți cetățeni străini, precum și conducătorul auto, în vârstă de 30 de ani, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.” a transmis IPJ Sibiu

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat în zonă.

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