Un bărbat de 73 de ani a fost lovit de un autoturism, joi la prânz, pe strada Hermann Oberth din Mediaș. Acesta a fost transportat la spital.

Potrivit IPJ Sibiu, din primele verificări efectuate la fața locului, bărbatul, domiciliat în Mediaș, ar fi traversat drumul prin loc nepermis și fără să se asigure, fiind acroșat de un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din Moșna.

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care i-a acordat bărbatului îngrijiri medicale. „Echipajul a acordat îngrijiri medicale unui bărbat, care a suferit un traumatism cranian. Bărbatul a fost transportat la CPU Mediaș conștient”, a transmis ISU Sibiu.

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Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

Traficul se desfășoară fără probleme majore.

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