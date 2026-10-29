Pe scurt: Cererile descărcate înainte de deschiderea sesiunii nu vor fi acceptate. Pentru fiecare ecotichet, solicitanții trebuie să caseze o mașină veche de cel puțin opt ani.

Programul Rabla Auto 2026 va fi redeschis pe 3 noiembrie 2026, la ora 10:00, pentru persoanele care nu au reușit să obțină finanțare în etapele anterioare.

Ministerul Mediului a anunțat un buget de 35,4 milioane de lei pentru noua sesiune, potrivit Mediafax.

Anunțul a fost făcut joi, 29 octombrie 2026. Fondurile provin din sumele rezervate anterior pentru solicitări în cazul cărora nu au fost finalizate toate procedurile necesare acordării finanțării. Programul este destinat înlocuirii autovehiculelor vechi cu unele noi, mai puțin poluante.

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Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a explicat că obiectivul este folosirea efectivă a banilor disponibili:

„Pentru această nouă sesiune sunt puse la dispoziție fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile. Sunt bani care trebuie să ajungă la cetățeni, nu să rămână blocați în proceduri administrative. Ne dorim un program accesibil, eficient și care să răspundă nevoilor reale ale românilor. Fiecare beneficiar în plus înseamnă un pas înainte către un transport mai curat și un mediu mai sănătos”.

Ecotichetele ajung la 18.500 de lei pentru vehiculele electrice

Valoarea finanțării diferă în funcție de vehiculul cumpărat. Pentru vehiculele pe benzină sau GPL, ecotichetul este de 10.000 de lei, pentru cele hibrid este de 12.000 de lei, iar pentru plug-in hibrid, de 15.000 de lei.

În cazul vehiculelor electrice, finanțarea ajunge la 18.500 de lei. Pentru motociclete se acordă 10.000 de lei, iar pentru motociclete electrice, 15.000 de lei.

Cea mai mare parte a bugetului, de 25,6 milioane de lei, este alocată achiziției de autoturisme pe benzină, GPL și hibride. Ministerul estimează că vor putea fi acordate aproximativ 2.550 de ecotichete pentru această categorie.

Pentru autoturismele complet electrice și cele plug-in hibrid sunt rezervate 9,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 600 de ecotichete. În cazul motocicletelor, bugetul disponibil este de 550.000 de lei, pentru aproximativ 55 de ecotichete.

Sumele comunicate pe categorii însumează 35,35 milioane de lei, față de bugetul total anunțat de 35,4 milioane de lei. Diferența rezultă din prezentarea rotunjită a valorilor.

Ora de Sibiu a scris, în august 2026, despre reluarea programului Rabla pentru sibieni, cu ecotichete între 10.000 și 18.500 de lei.

Cererile descărcate înainte de 3 noiembrie, ora 10:00, nu sunt valabile

Pentru fiecare ecotichet solicitat, beneficiarul trebuie să predea spre casare un autoturism vechi de minimum opt ani, conform condițiilor prezentate de Ministerul Mediului. Cerința urmărește retragerea din circulație a vehiculelor vechi și înlocuirea lor cu modele noi, cu emisii poluante mai reduse.

În această etapă vor fi acceptate numai cererile descărcate din aplicația Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) începând cu 3 noiembrie 2026, ora 10:00.

Documentele descărcate înainte de deschiderea sesiunii nu vor fi considerate valabile pentru noua rundă de înscrieri.

Solicitanții trebuie să folosească platforma oficială AFM și să respecte procedurile stabilite pentru categoria de vehicul pe care vor să îl cumpere.

Cererile pot fi depuse până la 31 decembrie 2026, însă sesiunea se poate închide mai devreme dacă fondurile sunt epuizate.

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