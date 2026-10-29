Asfaltul de pe strada Rahovei, spart din nou la nici două luni după reparații: constructorul a revenit să remedieze problemele / video foto

Un sector al străzii Rahovei din Sibiu, reparat recent în urma lucrărilor la rețeaua de apă, a intrat din nou în șantier. Miercuri seară, 28 octombrie, reporterii Ora de Sibiu au surprins carosabilul decopertat, șanțuri, grămezi de pământ și utilaje de construcții. Firma care a executat lucrările a revenit pentru remedieri. Situația a fost semnalată public și de sibianul Marius Vulcan, care a cerut Primăriei explicații despre calitatea lucrărilor, recepție și cine suportă costurile noilor intervenții.

Pe strada Rahovei din Sibiu se lucrează din nou, la doar câteva săptămâni după termenul anunțat pentru finalizarea intervențiilor la rețeaua de apă și refacerea carosabilului. Asfaltul a fost spart pe anumite porțiuni, iar constructorul a revenit cu utilaje pentru a remedia problemele apărute.

Imaginile realizate de Ora de Sibiu miercuri seară arată șanțuri săpate în carosabil, grămezi de pământ și material excavat depozitate pe marginea drumului, precum și utilaje folosite la intervenție. În zonă au fost amplasate balize pentru semnalizarea lucrărilor, iar șoferii circulă pe lângă porțiunile afectate.

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Foto: Ora de Sibiu

În unele puncte se observă și suprafețe de asfalt deteriorate sau denivelate. Intervenția nu se limitează la astuparea unor gropi, fiind realizate săpături care au impus îndepărtarea unor porțiuni din carosabil.

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▶ Vezi pagina acestui video: Asfaltul de pe strada Rahovei, spart din nou la nici două luni după reparații: constructorul a revenit să remedieze problemele — VIDEO

Lucrările de pe Rahovei au început în vară și au fost prelungite de mai multe ori

Strada Rahovei a trecut prin mai multe etape de lucrări în ultimele luni, în cadrul proiectului de modernizare a rețelelor de apă din municipiul Sibiu.

Încă din iunie, pe sectorul dintre strada Oștirii și bulevardul Vasile Milea au fost programate intervenții pentru refacerea asfaltului și a trotuarelor afectate de lucrările la rețeaua de apă.

Ulterior, în iulie, au început lucrări și pe alte porțiuni ale străzii. Așa cum Ora de Sibiu relata la 10 iulie, sectorul cuprins între Calea Cisnădiei și strada Plugarilor urma să fie închis complet circulației începând cu 13 iulie, pentru modernizarea conductei de apă.

Primăria Sibiu explica atunci că strada este prea îngustă pentru ca lucrările să poată fi executate în condițiile menținerii traficului. În consecință, au fost introduse modificări de circulație pe străzile din apropiere, inclusiv pe Calea Cisnădiei și Plugarilor.

Tot în iulie, pe tronsonul dintre zona complexului Piața Rahova și sensul giratoriu cu bulevardul Mihai Viteazu au fost programate reparații ale carosabilului și trotuarelor afectate de intervențiile la rețeaua de apă.

Termenele inițiale nu au fost însă respectate pe toate sectoarele.

La 20 august, Ora de Sibiu anunța că lucrările de pe Rahovei au fost prelungite. Pentru tronsonul dintre Calea Cisnădiei și Plugarilor, noul termen comunicat era 28 august.

În aceeași perioadă au fost programate și intervenții pentru cuplarea noii conducte de apă la rețea, în zona intersecției cu bulevardul Mihai Viteazu, ceea ce a presupus noi săpături și devieri ale traficului.

La începutul lunii septembrie, constructorii anunțau un nou termen de finalizare

Lucrările de pe Rahovei au continuat și în septembrie.

Într-un material publicat de Ora de Sibiu pe 4 septembrie, pe baza informațiilor comunicate de Apă Canal Sibiu, constructorii anunțau că montarea conductei și refacerea carosabilului pe strada Rahovei erau programate să se încheie până la 12 septembrie 2026.

Termenul făcea parte din raportările săptămânale ale antreprenorilor, iar operatorul de apă preciza că datele puteau suferi modificări în funcție de condițiile întâlnite în teren sau de vreme.

Citește și: Când se termină lucrările Apă Canal din Sibiu: constructorii au anunțat termenele pentru străzile încă în șantier / foto

La sfârșitul lunii octombrie, pe stradă au apărut însă noi săpături. Rămâne de clarificat dacă intervențiile actuale vizează deficiențe ale refacerii carosabilului, probleme ale infrastructurii subterane sau alte lucrări necesare în zonă.

Foto: Ora de Sibiu

Marius Vulcan: „Asfalt nou. Gropi noi. Pe banii sibienilor!”

Situația a fost semnalată public și de sibianul Marius Vulcan, care a mers la fața locului și a criticat faptul că pe o stradă reparată recent sunt necesare noi intervenții.

„ASFALT NOU. GROPI NOI. PE BANII SIBIENILOR!”, și-a început acesta postarea publicată pe Facebook.

„Pe strada Rahovei, asfaltul s-a deteriorat la mai puțin de două luni de la refacere. Astăzi am fost la fața locului. Asfaltul afectat este deja spart și se lucrează la remediere”, a scris Marius Vulcan.

Acesta consideră că situația este cu atât mai deranjantă pentru locuitori cu cât strada a trecut deja printr-o perioadă de lucrări și restricții de circulație.

„Sibienii au suportat șantierul, praful și restricțiile. Acum suportă încă un șantier. Tot acest «disconfort» pentru lucrări plătite din bani publici”, a adăugat sibianul.

A cerut oficial Primăriei Sibiu explicații despre calitatea lucrărilor

Marius Vulcan a anunțat că a depus o solicitare oficială la Primăria Sibiu, prin care cere documentele și explicațiile referitoare la intervențiile de pe strada Rahovei.

„Cine a verificat calitatea? Cine a recepționat lucrarea? Și cine plătește reparațiile?”, sunt întrebările ridicate de acesta.

Potrivit sibianului, solicitarea a fost înregistrată miercuri, 28 octombrie 2026, cu numărul 87649.

Unul dintre aspectele care trebuie clarificate este dacă deteriorările au apărut din cauza modului în care a fost executată lucrarea sau dacă există alte probleme care au impus spargerea asfaltului. De asemenea, rămâne de stabilit dacă intervenția este efectuată în baza unei garanții și cine suportă costurile.

Constructorul a revenit pe strada Rahovei. Nu se știe cât vor dura remedierile

Firma care a executat lucrările inițiale a revenit pe strada Rahovei pentru a remedia problemele apărute.

Fotografiile și imaginile video realizate de Ora de Sibiu arată că intervenția presupune săpături în carosabil și utilizarea unor utilaje de construcții. Pe anumite porțiuni, zona de lucru este delimitată prin balize, iar circulația se desfășoară în apropierea șantierului.

Foto: Ora de Sibiu

Noua intervenție creează disconfort pentru șoferii care tranzitează zona și pentru locuitorii din apropiere, după luni în care strada a fost afectată de lucrări și restricții.

Deocamdată, nu este clar cât vor dura remedierile, dacă vor fi necesare noi restricții de circulație și care este cauza exactă a problemelor.

Rămân de lămurit trei aspecte esențiale: de ce a fost necesară o nouă intervenție atât de repede după refacerea carosabilului, dacă lucrările anterioare au fost recepționate și cine achită costurile remedierilor.

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