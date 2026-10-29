Bărbatul rănit în accidentul produs marțea trecută pe autostrada A1, în zona ieșirii către Cisnădie, a decedat.
Bărbatul, în vârstă de 41 de ani din județul Argeș, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu în cursul serii de 20 octombrie, în urma unui accident produs pe A1, în zona ieșirii către Cisnădie. După investigațiile din Urgență, el a fost internat pe secția Chirurgie I, iar la scurt timp, dată fiind starea gravă în care se afla, a fost transferat pe secția ATI.
Din nefericire, în ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața, bărbatul a decedat o zi mai târziu.
Vă reamintim că accidentul s-a produs după ce bărbatul de 41 de ani a intrat cu autoutilitara pe care o conducea către Vâlcea în remorca unui ansamblu TIR condus în fața sa de un șofer de 48 de ani din Alba.
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