Pe scurt: Lactatele, carnea, peștele și ouăle reprezintă aproximativ 45% din bugetul alimentar calculat pentru o familie. Când veniturile nu ajung, mesele pot rămâne sățioase, dar devin mai sărace în nutrienți.

Coșul minim de consum pentru un trai decent al unei familii cu doi adulți și doi copii a ajuns la 11.668 de lei în septembrie 2026, cu 298 de lei peste valoarea din septembrie 2025. Numai hrana costă 2.429 de lei pe lună, potrivit unei analize publicate de HotNews.ro.

Cheltuiala lunară pentru alimente a crescut cu 38 de lei față de anul precedent și se apropie de salariul minim net de 2.699 de lei al unuia dintre părinți. Conform Ministerului Muncii, la 1 iulie 2026, aproximativ 1,7 milioane de români trăiau din salariul minim pe economie, adică aproape 30% dintre angajații activi.

Nici două salarii medii nete, de câte 5.450 de lei, nu acoperă valoarea integrală a coșului de consum pentru familia de patru persoane.

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Coșul alimentar cuprinde 67 de tipuri de produse și este calculat pentru patru persoane

Conceptul coșului minim de consum pentru un trai decent în România este creat, documentat și actualizat anual de sociologii Fundației Friedrich Ebert. Experții în politici publice ai organizației folosesc aceste date pentru a susține corelarea salariului minim cu cheltuielile reale ale populației, nu cu productivitatea economiei.

În evaluarea lor, pentru 2026 ar fi potrivit un salariu minim de 5.542 de lei net, echivalentul a 9.473 de lei brut. Aceștia susțin că nivelul ar respecta „prevederile fundamentale ale Directivei Europene privind salariile minime adecvate”: asigurarea unui trai decent și stabilirea salariului prioritar pe baza unui coș de consum real.

Coșul a fost construit în urma a sute de interviuri cu familii din România, astfel încât să reflecte mediana obiceiurilor lor de consum. Ulterior, a fost îmbunătățit folosind recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru România și validat cu medici nutriționiști.

Componenta alimentară presupune un consum de 8.050 de calorii pe zi pentru întreaga familie de patru persoane. Distribuția macronutrienților recomandată de medici și OMS pentru o dietă sănătoasă este de 17,5% proteine, 19% lipide și 63,5% glucide.

Sursele de proteine includ carnea, peștele, lactatele și ouăle, dar și leguminoase precum lintea, năutul și fasolea. Lipidele provin atât din carne, pește și lactate, cât și din ulei, unt și nuci.

Lista cuprinde 67 de tipuri de produse: lapte, ouă, mai multe feluri de carne, legume, fructe, produse pe bază de cereale, mezeluri, brânzeturi, miere, conserve, murături, dulciuri, pâine și apă.

Alimentele de origine animală consumă aproape jumătate din bugetul pentru hrană

În calculul coșului pentru un trai decent, alimentele reprezintă 20,8% din bugetul total al familiei. Însă două salarii minime și două alocații aduc împreună doar 5.958 de lei, sumă din care trebuie plătite și locuința, transportul, utilitățile, sănătatea, hainele, rechizitele și taxele locale.

La acestea se adaugă cheltuielile pentru timpul liber, economiile și situațiile neprevăzute.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre faptul că România ocupă locul al treilea în Europa la scumpirea alimentelor, după creșteri de peste 50% în cinci ani.

Lactatele, carnea, peștele și ouăle însumează aproximativ 45% din bugetul alimentar al coșului. Analiza subliniază diferența dintre renunțarea voluntară la produse animale, în cazul unei alimentații vegane, și imposibilitatea unei familii omnivore de a cumpăra toate grupele alimentare esențiale.

Când banii nu ajung, carnea poate fi limitată la cea de pui, mai accesibilă, sau înlocuită cu mezeluri. În paralel, crește ponderea pâinii, cartofilor și a preparatelor sățioase caloric, dar insuficiente nutrițional. Existența unor produse ieftine permite acoperirea necesarului de calorii fără să asigure și calitatea nutrițională a meselor.

Autoarea analizei menționează că producătorii artizanali intervievați de-a lungul anilor invocă frecvent nevoia de educație nutrițională. Ea pune însă în discuție limitele acesteia atunci când familiile nu își permit alimentele recomandate pentru o dietă sănătoasă.

Analiza contestă și atribuirea responsabilității exclusiv părinților pentru alimentația copiilor, fără luarea în calcul a veniturilor și a costurilor accesului la sport. Autoarea critică recomandările de a mânca sănătos și de a face mișcare atunci când hrana adecvată și abonamentele sportive depășesc posibilitățile financiare ale familiei.

Potrivit rundei 2022–2024 a studiului OMS COSI, 33% dintre copiii de 7–9 ani din România sunt supraponderali, față de o medie europeană de 25%. România se află în prima treime a clasamentului.

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