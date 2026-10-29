Ce ajunge pe masa service-urilor GSM din Sibiu: telefoane „înecate” la duș și clienți geloși care cer „să-mi strici telefonul!” foto / video

Un ecran spart poate costa până la 2.000 de lei, iar unele telefoane ajung la reparat pentru probleme care se rezolvă printr-o simplă curățare. Am vizitat trei service-uri din Sibiu pentru a afla ce se strică cel mai des, cât costă reparațiile și când e mai avantajos să cumperi alt telefon.

Un display scăpat pe asfalt, o mufă curățată cu spirt, un telefon luat la duș pentru muzică. Astăzi, 29 octombrie, am trecut pe la trei service-uri GSM din Sibiu: în zona Pieței Cibin, în zona 9 Mai și în zona Bisericii Ursulinelor, ca să aflăm cât ne costă neatenția. Am plecat cu o listă de prețuri și ne-am întors cu ceva în plus: povești despre gelozie, iubite curioase și bunici care vin să verifice telefonul soțului.

Un ecran nou poate costa până la 2000 de lei

E prima propoziție pe care o auzi în orice service, și nu e o eschivă. Același ecran spart te poate costa câteva sute de lei sau aproape 2.000, în funcție de telefon.

La service-ul din zona Pieței Cibin, Nicolae Nistor face socoteala rapid: „Prețul poate să difere între 160 de lei și undeva la 1.400 de lei, în funcție de model.” Cele mai scumpe sunt Samsung-urile din generațiile noi. O baterie costă între 40 și 200 de lei, iar o mufă de încărcare între 60 și 200.

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În zona 9 Mai, prețurile urcă un pic mai sus. Anișoara Stanciu dă exemplul unui Samsung A15: ecranul original costă 350 de lei. Pentru ultimul iPhone, un display original ajunge la 1.500–2.000 de lei. „Pe gama Samsung mergem doar cu varianta de original, nu înlocuim display aftermarket. La celelalte modele, în funcție de cost, sunt display-uri aftermarket, originale sau de o calitate mai puțin bună. Acolo depinde de client și prețul pe care și-l alege, dar și calitatea, bineînțeles”, explică Anișoara.

Mufa nu mai e demult doar o mufă. „Vine cu un modul complex, unde e și microfonul. E un ansamblu care se înlocuiește, nu mai e ca pe vremuri, când schimbai doar mufa. Acum îți vine piesa completă”, spune ea. La telefoanele cu butoane costă 30–50 de lei. La cele cu touch, de la 120 de lei, iar la cele mai noi modele se ajunge pe la 250 de lei, cu piese originale. „De multe ori vine clientul cu telefonul și pur și simplu nu i se încarcă. Printr-o simplă curățare se poate rezolva problema.” o ofertă gratuită pe care o oferă Anișoara Stanciu.

În zona Bisericii Ursulinelor, Dragoș Togan vorbește de un minim de 250–300 de lei pentru un ecran, din care manopera e 100–150 de lei. Maximul: 2.000 de lei. Bateria iese aici mai scumpă, 300–600 de lei în funcție de marcă, iar mufa 150–200.

Ecranul, călcâiul lui Ahile

Dacă există un vinovat de serviciu în orice service GSM, acela e ecranul. Întrebați ce se strică cel mai des, toți trei tehnicienii au dat același răspuns, aproape fără să stea pe gânduri: display-ul spart. Telefonul alunecă din mână, cade, iar sticla cedează mai repede decât ne-am aștepta. În zona Pieței Cibin, imediat după ecrane vin telefoanele care nu se mai încarcă, o problemă care, cum aveam să aflăm, ține des de mufă și de încărcător.

Anișoara Stanciu are și o explicație: „Clienții le scapă destul de des pe jos și, într-adevăr, telefoanele nu mai sunt ce erau odată. Display-urile se sparg destul de repede, neavând o folie de protecție sau o husă mai ridicată, care să le ofere o protecție mai mare. Și atunci pur și simplu se sparg.”

Pe masa tehnicienilor ajung cel mai des Samsung-uri. Urmează iPhone și Oppo. În zona 9 Mai, campioanele sunt telefoanele din gama Samsung A, de la A52 până la A57. „Ăstea au cele mai mari probleme. În general, din cauza șocurilor, problemele ajung în placa de bază. Uneori se pot repara, alteori nu”, spune Anișoara.

Reparații mai scumpe decât telefonul. De ce unii clienți plătesc totuși

Aici s-a schimbat ceva. „Acum doi-trei ani preferau să își cumpere altele noi. De un an, doi, au început să le repare”, povestește Nicolae Nistor.

Regula pe care o repetă toți e simplă: nu mai merită când reparația costă mai mult decât telefonul. Doar că viața nu e mereu simplă. „Acum depinde cât valorează telefonul și cât este reparația. Mai sunt cazuri în care un ecran este 400 de lei și telefonul, nou, cu totul, 600. Și mai sunt situații în care telefonul valorează 600–700 de lei și ecranul costă 1.000 și ceva”, spune Dragoș Togan.

Și totuși, unii plătesc. Nu pentru telefon, ci pentru ce e în el: poze, conversații, contacte. „Unii, din păcate, mai sunt obligați să și le repare, să își recupereze datele. Acelea sunt cazuri triste”, spune Dragoș.

În zona 9 Mai există și o cale de mijloc. „Dacă costul reparației este destul de mare, putem merge și pe varianta de recuperare de date, cum ar fi demontarea unei piese, când suma e mult prea mare și clientul nu și-o mai permite”, explică Anișoara. Ea mai adaugă un caz în care nu merită: „Când problema provine din placa de bază, se lucrează în placa de bază și nu pot să ofer o garanție pe ceea ce lucrez, fiindcă e posibil ca la următorul șoc telefonul să decedeze.”

În rest, decide bugetul. Unii repară pentru date. Alții, pentru că pur și simplu nu își permit un telefon nou.

Spirt, cabluri ieftine și muzică la duș

Dacă le-ai cere tehnicienilor un ghid „Cum să-ți strici telefonul în cinci pași”, l-ar scrie pe loc.

Curățăm mufa cu spirt. Pare o soluție de bun-simț când telefonul refuză să se încarce, dar e una dintre greșelile pe care Nicolae Nistor, din zona Pieței Cibin, le vede cel mai des. Încercările de acasă fac de multe ori mai mult rău decât bine, în timp ce la service o curățare făcută ca lumea poate rezolva problema, uneori chiar gratuit.

Luăm cel mai ieftin încărcător. Încărcătoarele și cablurile de proastă calitate încarcă greu și, în timp, chiar afectează telefonul. Mai mult, se rup ușor în mufă și o strică și pe ea. Câțiva lei economisiți la cablu se pot transforma într-o reparație de până la 200 de lei.

Credem în „rezistent la apă”. Cartea tehnică promite rezistență la apă, dar în realitate lucrurile nu stau chiar așa, ne avertizează Anișoara Stanciu, din zona 9 Mai. Lichidele sunt pe primul loc printre dușmanii telefonului, urmate îndeaproape de șocurile mecanice.

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▶ Vezi pagina acestui video: Ce ajunge pe masa service-urilor GSM din Sibiu: telefoane „înecate” la duș și clienți geloși care cer „să-mi strici telefonul!” foto — VIDEO

Ne așezăm pe ele. Telefonul ținut în buzunarul de la spate e o bombă cu ceas. Ne așezăm, ne aplecăm, iar carcasa se curbează puțin câte puțin. Placa de bază stă în partea de sus și se îndoaie odată cu ea, iar de aici pornesc unele dintre cele mai grele defecte.

Le luăm la duș. Lista lui Dragoș Togan, din zona Bisericii Ursulinelor, sună ca un inventar al obiceiurilor noastre de zi cu zi: telefonul scăpat din mână, jocurile în timp ce stă la încărcat, baia sau dușul cu telefonul alături, pentru muzică. Chiar dacă nu cade în apă, aburul își face treaba pe nesimțite. Iar pe listă ajung, din nou, și încărcătoarele nepotrivite.

Aproape fiecare telefon de pe masa tehnicienilor are în spate o poveste banală: un gest făcut din grabă, din comoditate sau din economie, care până la urmă a ieșit mai scump.

Iubite curioase, soți speriați și bunici geloase

Un service GSM nu repară doar plăci și ecrane. Uneori, fără să-și propună, ajunge martor la relații întregi. Telefonul e locul în care ne ținem pozele, conversațiile și, câteodată, secretele, iar asta se simte și la tejghea.

Dincolo de prețuri și piese, Dragoș Togan ne-a povestit că vin oameni care nu vor ca partenerii să se uite în telefoanele lor. Scenariul pare scos dintr-o comedie: bărbatul intră în service cu iubita, iar în timp ce ea explică problema, el îi face tehnicianului semn, pe furiș, să „strice” telefonul. Să iasă de acolo cu un aparat care nu mai pornește și cu secretele la adăpost.

De cealaltă parte a geloziei stau bunicile. Ele vin cu telefonul soțului și nu cer o reparație, ci o verificare: vor să afle dacă nu cumva el vorbește cu altcineva. Nici anii de căsnicie, se pare, nu țin mereu loc de încredere.

Așa că, între un display spart și o mufă de schimbat, pe tejgheaua unui service ajung și astfel de rugăminți. Ecranele se schimbă, bateriile se înlocuiesc. Gelozia, în schimb, nu are piesă de schimb.

Am vizitat cel mai vechi service GSM din Sibiu

În zona 9 Mai, service-ul GSM în care lucrează Anișoara Stanciu e o afacere de familie din anii 2000, înființată de Vasile Marius Vintilă și trecută din tată în copil. În peste un sfert de secol au prins toată trecerea de la telefoanele cu butoane la ecranele tot mai mari și mai fragile de azi. „Nu știu dacă mai există o afacere de atât de lungă durată și cu același patron”, spune Anișoara.

Iar trecerea asta nu a rămas doar în amintiri. În timp, au adunat un adevărat „muzeu” de telefoane vechi, modele care pe vremuri erau visul oricui și care acum stau la vedere, ca o vitrină a nostalgiei pentru cine trece pragul.

Telefoanele din muzeu au trecut prin ani întregi de buzunare, genți și căzături. Cele de azi sunt mai deștepte, mai subțiri și mai scumpe, dar cedează mult mai ușor. Așa că, data viitoare când vrei să asculți muzică la duș sau îți bagi telefonul în buzunarul de la spate, gândește-te că un ecran nou poate ajunge la 2000 de lei. Și că tehnicianul de la tejghea a mai auzit povestea asta de nenumărate ori.

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