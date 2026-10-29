Pe scurt: Două pompe de căldură vor folosi temperatura aproape constantă a solului pentru climatizarea spitalului. Unitatea cu 27 de paturi presupune o investiție totală de 28 de milioane de lei.

Viitorul Spital de Îngrijiri Paliative de la Săliște va fi încălzit iarna și răcit vara cu ajutorul energiei din pământ.

Sistemul urmărește asigurarea confortului pacienților și al personalului, dar și reducerea costurilor cu energia, potrivit unei postări pe Facebook a Danielei Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

În paralel cu lucrările de construire a spitalului, au fost realizate 25 de foraje de câte 100 de metri, pentru instalarea sondelor geotermale. Acestea vor fi conectate la două pompe de căldură sol-apă, fiecare cu o putere de 50 kW.

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La această adâncime, solul păstrează o temperatură aproape constantă pe tot parcursul anului. Energia va fi folosită pentru încălzirea clădirii în sezonul rece și pentru răcirea acesteia pe timpul verii.

Investiția totală este de 28 de milioane de lei. Din această sumă, 12,26 milioane de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile prin Programul Sănătate 2021–2027, iar peste 15 milioane de lei sunt asigurate de Consiliul Județean Sibiu din bugetul propriu.

La finalizarea lucrărilor, spitalul de la Săliște va avea 27 de paturi pentru îngrijiri paliative.

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