Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat din nou România pentru ancheta privind morții și răniții din decembrie 1989. Printre cele 20 de cereri judecate împreună se află cazurile a doi bărbați împușcați la Sibiu, Dan Gheorghe Gîndilă și Victor Cioran. Cinci rude ale lor primesc de la stat câte 26.500 de euro, pentru că ancheta Revoluției, deschisă în 1990, nu s-a încheiat nici acum.

Hotărârea în cauza „Gîndilă și alții împotriva României” (cererea nr. 23621/22 și alte 19) a fost adoptată pe 1 octombrie 2026 de un comitet de trei judecători al Secției a IV-a și comunicată în scris pe 22 octombrie 2026. Hotărârea este definitivă, iar decizia a fost luată în unanimitate.

Ce a constatat Curtea

Reclamanții s-au plâns că anchetele penale menite să-i identifice și să-i pedepsească pe cei vinovați de rănirea lor prin împușcare sau de moartea rudelor lor, în evenimentele din decembrie 1989, nu au fost eficiente. Curtea a reținut că ancheta nu a respectat standardele cerute, „în special pentru că nu a fost condusă cu celeritatea rezonabilă” impusă de Convenție.

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Concluzia: România a încălcat articolul 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (dreptul la viață), sub aspect procedural, adică obligația statului de a ancheta eficient moartea sau rănirea oamenilor. Reclamanții au invocat și articolul 6 (durata procedurilor), iar unul dintre ei, rănit la București, și articolul 3, însă Curtea a considerat că nu mai este necesar să examineze separat aceste plângeri.

Judecătorii de la Strasbourg au trimis la cauza de referință „Asociația «21 Decembrie 1989» și alții împotriva României”, din 24 mai 2011, în care constataseră deja o încălcare în situații similare, și au precizat că nu au găsit niciun argument pentru a decide altfel. Curtea a respins și obiecțiile Guvernului, care susținea că unii reclamanți nu au calitatea de victimă sau că s-au adresat prea târziu. Răspunsul Curții: cererile nu au fost depuse tardiv, pentru că procedurile din România sunt încă pe rol, „o împrejurare care se află chiar în centrul plângerilor”.

Cele două victime din Sibiu

Potrivit anexei la hotărâre, Dan Gheorghe Gîndilă a fost împușcat pe 22 decembrie 1989, la Sibiu, în fața sediului poliției județene. A murit pe 2 februarie 1990, din cauza rănilor. La CEDO s-au adresat fratele lui, Gabriel Gîndilă (născut în 1971), al cărui nume dă și titlul cauzei, și mama lui, Ligia Gîndilă (născută în 1942).

Victor Cioran a fost ucis prin împușcare pe 23 decembrie 1989, la Sibiu, în imediata apropiere a unității militare locale, arată documentul. Reclamanți sunt fiica lui, Elena-Lacrima Rusch (născută în 1984), fiul, Alexandru-Victor Cioran (născut în 1986), și soția lui, Elena Radu (născută în 1964).

Pentru două dintre aceste reclamante, Guvernul a cerut respingerea cererilor. Despre Ligia Gîndilă, statul a susținut că declarase în 2018 că nu dorește să se constituie parte civilă în procesul penal, iar despre Elena-Lacrima Rusch, că nu ar fi avut nicio calitate procesuală în ancheta din țară. Curtea a respins ambele obiecții: Elena-Lacrima Rusch a dovedit că ceruse să se constituie parte civilă, iar renunțarea din 2018 nu o face pe Ligia Gîndilă să-și piardă calitatea de victimă. Familia Gîndilă a fost reprezentată de avocata Iulia Maria Cerciu-Ciobanu, iar familia Cioran de avocatul sibian Vasile Briciu.

Ora de Sibiu a publicat anterior imagini de arhivă din 22 decembrie 1989, cea mai sângeroasă zi din istoria orașului.

Cât plătește statul

Fiecare dintre cei 20 de reclamanți primește 26.000 de euro daune morale și 500 de euro pentru cheltuieli de judecată, plus eventualele taxe datorate. În total, statul român trebuie să plătească 530.000 de euro, din care 132.500 de euro celor cinci rude ale victimelor din Sibiu.

Banii trebuie achitați în trei luni, convertiți în lei la cursul din ziua plății. Dacă termenul este depășit, la sume se adaugă o dobândă simplă egală cu rata dobânzii marginale de creditare a Băncii Centrale Europene, plus trei puncte procentuale. Restul pretențiilor reclamanților au fost respinse.

Celelalte cazuri și stadiul anchetei

Dintre cei 20 de reclamanți, 15 sunt rude ale unor oameni uciși, iar cinci au fost ei înșiși răniți prin împușcare. Pe lângă Sibiu, faptele au avut loc la București, Brașov, Constanța, Târgoviște, Giurgiu, Otopeni și Buzău, între 22 și 25 decembrie 1989. La București, de pildă, oameni au fost uciși sau răniți în fața sediului Ministerului Apărării Naționale și lângă sediul Televiziunii Române, iar la Brașov, lângă spitalul județean, lângă Consiliul Județean sau în drum spre întreprinderea locală de transport rutier la care lucra victima. La Constanța, un bărbat a fost ucis în zona stadionului „Portul”, iar la Buzău un militar a murit în timp ce apăra unitatea în care era încadrat.

Hotărârea din cazul Gîndilă nu detaliază stadiul anchetei din România, dar o face o altă hotărâre CEDO, comunicată pe 27 octombrie 2026. În cauza „Sandu și alții împotriva României”, Curtea a condamnat România pentru același tip de încălcare în cazul lui Iancu Sandu, ucis prin împușcare pe 24 decembrie 1989 la Brașov, în spitalul în care era internat. Cei trei reclamanți, soția și cei doi copii ai lui, primesc fiecare 23.000 de euro daune morale și 500 de euro cheltuieli.

Potrivit acestei hotărâri, parchetul militar de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a deschis ancheta principală în 1990, sub nr. 97/P/1990 (înregistrată ulterior ca dosarul nr. 11/P/2014). Pe 5 aprilie 2019, procurorii militari i-au trimis în judecată pentru infracțiuni contra umanității pe un fost președinte al României, un fost prim-ministru și un fost șef al aviației militare. Între octombrie 2020 și 20 septembrie 2024, Camera Preliminară a Înaltei Curți a analizat neregulile din rechizitoriu, iar la această ultimă dată a restituit dosarul parchetului. Părțile nu au mai informat Curtea despre alte evoluții. Despre trimiterea în judecată din Dosarul Revoluției, Ora de Sibiu a scris și în 2022.

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