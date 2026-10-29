Pe scurt: Incendiul ar fi pornit de la un radiator electric aflat prea aproape de patul copiilor. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere și distrugere din culpă.

Ies la iveală noi detalii cutremurătoare despre tragedia petrecută miercuri seara, 28 octombrie, în localitatea sibiană Tălmaciu. Acolo, doi copii, o fetiță de 2 ani și un băiețel de 4 ani, au murit după ce salteaua pe care se aflau a luat foc.

Cei mici au fost găsiți de pompieri în stop cardiorespirator, într-o cameră în care salteaua și așternuturile ardeau mocnit.

Alarma a fost dată miercuri seara, în jurul orei 20:00, când a fost solicitat ajutorul printr-un apel la 112. La sosirea echipajelor de intervenție, cei doi frați erau inconștienți, pe pat, într-o încăpere inundată de fum.

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Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse timp de aproximativ o oră, copiii nu au mai putut fi salvați.

Dr. Elena Butănescu, medic primar în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, a precizat că micuții au fost găsiți în stop cardiorespirator, în urma unei intoxicații cu fum.

„S-au făcut manevre de resuscitare, timp de o oră”, a declarat medicul pentru Știrile ProTV

Primele informații indică faptul că incendiul ar fi pornit de la un radiator electric lăsat în funcțiune prea aproape de patul în care dormeau copiii. În momentul producerii incidentului, mama celor doi frați se afla într-o altă cameră a locuinței.

Cei doi copii erau crescuți doar de mamă, iar familia locuia cu chirie în imobilul din Tălmaciu.

Potrivit Știrile ProTV, primarul orașului, Ioan Oancea, a declarat că familia nu figura în evidențele administrației locale.

În urma tragediei, autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă.

Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incendiul și dacă există persoane care pot fi trase la răspundere.

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