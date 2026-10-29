Starea de alertă privind funcționarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost prelungită cu 30 de zile, prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) publicată în Monitorul Oficial în seara de 28 octombrie, a anunțat Ministerul Energiei, citat de Mediafax.
Printre motivele deciziei se numără cotele scăzute ale Dunării la intrarea în țară și imposibilitatea de a reporni Unitățile 1 și 2 ale centralei pe parcursul lunii noiembrie.
Riscul unei crize de energie la orele de vârf rămâne
Potrivit hotărârii, persistă riscul unei crize în alimentarea cu energie electrică, din cauza lipsei unor rezerve suficiente de putere și energie pentru echilibrarea sistemului la orele de vârf de consum.
Transelectrica dispune toate măsurile necesare pentru funcționarea Sistemului Electroenergetic Național, inclusiv creșterea producției din toate sursele disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului.
Reactoarele au fost oprite după ce seceta a scăzut periculos de mult nivelul Dunării
Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 pe 13 august 2026, din cauza secetei severe. În octombrie, nivelul Dunării a coborât până la minus 259 de centimetri, la doar 3 centimetri de limita absolută de siguranță operațională (minus 262 cm), potrivit Mediafax.
Lipsa precipitațiilor reduce și producția hidroelectrică, iar zilele mai scurte și cerul noros afectează producția fotovoltaică, astfel că România apelează masiv la importuri.
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