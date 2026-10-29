Cine au fost habanii, meșteșugarii care i-au fascinat pe principii Transilvaniei: Muzeul ASTRA le redescoperă povestea

Muzeul ASTRA și Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei organizează pe 5 și 6 noiembrie 2026, de la ora 10:00, la Palatul Principilor din Alba Iulia, conferința internațională „Habanii – o comunitate religioasă și meșteșugărească fascinantă”.
Conferința are loc în cadrul expoziției temporare „Artă și Mister. Ceramica habană și principii Transilvaniei”. Timp de două zile, cercetători, muzeografi și specialiști din România, Germania și Ungaria vor discuta despre istoria, arhitectura, teologia și măiestria olarilor habani stabiliți la Vințu de Jos, precum și despre influența lor asupra patrimoniului european și a breslelor transilvănene.
Printre contribuții se numără și cele ale echipei de cercetare și restaurare a Muzeului ASTRA din Sibiu. Habanii au fost una dintre cele mai cunoscute comunități anabaptiste din Europa.
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