Clădirea de pe Calea Dumbrăvii nr. 80, care trebuie demolată parțial în urma unui proces pierdut definitiv de proprietari în fața Primăriei Sibiu, rămâne pentru moment neatinsă. Chiar dacă municipalitatea a obținut aprobarea instanței pentru executare silită, proprietarii au atacat măsura în justiție și au cerut suspendarea procedurii, blocând lucrările de desființare.

La mai bine de un an de la decizia definitivă a instanței, imobilul modern cu spații stomatologice și apartamente se află exact în același stadiu. Primăria Sibiu a încercat să treacă la executarea silită a proprietarilor, însă aceștia au contestat măsura, un nou termen fiind stabilit pentru luna decembrie. În paralel, procesul separat în care proprietarii cer despăgubiri de la municipalitate pentru emiterea unei autorizații nelegale este în plină procedură de expertiză.

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Ce spune Primăria Sibiu: Executarea silită a fost contestată, demolarea este blocată

Reprezentanții Primăriei Sibiu au precizat pentru Ora de Sibiu că obligația legală de a demola parțial clădirea le revine exclusiv proprietarilor, însă aceștia nu au pus până în prezent în aplicare hotărârea judecătorească. Pentru a forța respectarea legii, municipalitatea a parcurs pașii procedurali și a obținut undă verde de la Judecătoria Sibiu pentru executarea silită.

Cu toate acestea, proprietarii imobilului s-au opus și au folosit căile legale pentru a opri intervenția. „Obligația de desființare revine proprietarilor și nu a fost adusă la îndeplinire până la acest moment, construcția regăsindu-se în același stadiu. Pentru a asigura aplicarea legislației, Primăria Sibiu a continuat demersurile în acest caz. Astfel, după comunicarea hotărârii judecătorești pronunțată în recurs de către Curtea de Apel Cluj și după legalizarea acesteia, Primăria Sibiu a efectuat demersurile pentru încuviințarea executării silite, aceasta fiind încuviințată de către Judecătoria Sibiu. Proprietarii imobilului au formulat contestație la decizia de executare silită, procesul având termen de judecată 03.12.2026. Prin această contestație, proprietarii au solicitat și suspendarea executării silite, cerere cu privire la care instanța de judecată se va pronunța la termenul pe care l-am precizat. Până la pronunțarea definitivă de către instanțele de judecată cu privire la contestația la executare nu mai pot fi efectuate lucrări de desființare a lucrărilor”, au transmis reprezentanții Primăriei Sibiu.

În ceea ce privește al doilea dosar, cel disjuns în toamna anului 2024, prin care beneficiarii autorizației cer despăgubiri financiare de la Primărie pentru că vor fi obligați să își demoleze o parte din clădire din cauza unei greșeli administrative, instanța nu a luat încă o decizie finală. Tribunalul Sibiu a acordat un nou termen pentru întocmirea și depunerea unui raport de expertiză tehnică.

Cum s-a ajuns aici: o autorizație greșită, anulată chiar de instituția care a emis-o

Scandalul imobiliar de pe Calea Dumbrăvii nr. 80 a început în anul 2019, când Primăria Sibiu a emis Autorizația de Construire nr. 905 pentru un imobil cu trei etaje și un etaj retras (S+P+3E+Er). În 2020, în urma sesizării unui vecin, municipalitatea a realizat că funcționarii săi au comis o eroare gravă: autorizația nu respecta Regulamentul Local de Urbanism (RLU), care impune ca distanța față de limita din spate a proprietății să fie cel puțin egală cu înălțimea clădirii (minimum 5 metri). Deși imobilul are o înălțime de circa 13 metri la cornișă și 16 metri la nivelul retras, clădirea a fost autorizată la o distanță de doar 9,33, respectiv 9,47 metri față de gard.

Deoarece autorizația intrase deja în circuitul civil, iar lucrările începuseră, Primăria nu mai putea revoca actul pe cale administrativă, astfel că primarul a acționat în instanță propriul serviciu de urbanism și pe beneficiarii investiției.

Proprietarii s-au apărat invocând buna-credință și principiul conform căruia nimeni nu își poate invoca propria culpă, însă instanțele au considerat că normele de urbanism primază. În octombrie 2024, Tribunalul Sibiu a dispus anularea autorizației și desființarea parțială a construcției, decizie rămasă definitivă în 27 iunie 2025, când Curtea de Apel Cluj a respins recursul investitorilor.

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