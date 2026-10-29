Finalul ședinței de Consiliu Local al Municipiului Sibiu de joi a fost marcat de un schimb dur de replici între Cristian Marinescu, cetățean înscris să ia cuvântul în fața aleșilor locali, și consiliera USR Diana Mureșan. Discuția, care viza problema programărilor la Computerul Tomograf (CT) de la Spitalul de Pediatrie, a degenerat rapid în atacuri la persoană.

Cristian Marinescu, cetățean al municipiului Sibiu și fost candidat la alegerile locale din 2024, s-a prezentat la finalul deliberărilor pentru a-i cere socoteală consilierei locale Diana Mureșan (USR), acuzând-o că nu s-a implicat eficient în rezolvarea unui blocaj privind programările la CT de la Spitalul de Pediatrie, în ciuda unei discuții telefonice prealabile purtate între cei doi.

„Doamna Mureșan, pentru dumneavoastră am venit special aici. Mi-ați spus într-o convorbire telefonică (…) că sănătatea și copiii reprezintă cele mai importante priorități. Sunteți consilier local din 2020 și suntem în 2026. Mi-ați spus că vă implicați în problema cu programările la CT, dar e un haos la Pediatrie”, a acuzat Cristian Marinescu.

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În replică, Diana Mureșan a explicat demersurile făcute pe lângă conducerea spitalului, reclamând însă faptul că discuția privată purtată cu Marinescu a fost înregistrată și distribuită pe internet, alături de numărul ei personal de telefon.

„În primul rând, faptul că ați înregistrat un telefonat purtat în mod privat și ați pus numărul meu de telefon online este o încărcare gravă. Este lipsă de bun simț. Ați menționat telefonatul așa că vom vorbi despre el. Sunt persoană publică, nu am o problemă că ați pus online telefonatul, dar ceea ce m-a deranjat, și este o încălcare gravă, că ați pus numărul meu de telefon pentru toată lumea. Este numărul meu personal, nu este un număr public. Faceți niște atacuri (…) În urma discuției cu dumneavoastră am scris un e-mail către doamna director de la Luther și am întrebat-o care este situația. Ei au o problemă, în sensul că CT-ul este stricat, iar toate cererile de CT se trimit către Spitalul Județean. Noi am aprobat în Consiliul Local acum câteva luni un proiect prin care se va construi o clădire în care va fi un nou CT, care va aparține de Luther. Într-adevăr este o problemă. M-ați întrebat pe mine, deși eu sunt un singur consilier de la USR și nu sunt în Consiliul de Administrație al Spitalului Luther, dar v-am răspuns. Noi vă dăm răspunsuri și dumneavoastră le ignorați. Toate informațiile pe care le transmitem noi, nu aveți capacitatea să le înțelegeți”, i-a răspuns Diana Mureșan.

Discursul alesei locale a fost întrerupt de mai multe ori de Cristian Marinescu, acesta adresându-i inclusiv replici jignitoare: „Dacă vine salvarea, vă refuză!” și „Am senzația că ați venit cu pluta pe Cibin” i-a spus acesta. Niciun alt consilier local nu a intervenit în discuție.

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