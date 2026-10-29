Pe scurt:
Două controale rutiere din județul Sibiu s-au încheiat cu dosare penale. Șoferii opriți de polițiști sunt din Bruiu și Biertan.
Doi conducători auto au fost depistați de polițiștii sibieni miercuri, 28 octombrie 2026, la volanul unor vehicule neînmatriculate, pe DN 14 și în Copșa Mare.
Primul control a avut loc în jurul orei 11:00, pe DN 14, la kilometrul 3+800 de metri. Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au oprit un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani, domiciliat în Bruiu.
În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că mașina nu era înmatriculată.
Al doilea șofer a fost oprit în jurul orei 17:30, pe DC 24, în Copșa Mare. La volan l-au identificat pe un bărbat de 41 de ani, din Biertan.
Verificările au arătat că bărbatul nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Totodată, polițiștii au constatat că autovehiculul pe care îl conducea era neînmatriculat.
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