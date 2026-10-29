Polițiștii sibieni au deschis un dosar penal în cazul celor doi copii, o fetiță de 2 ani și un băiețel de 4 ani, care au murit miercuri seară, 28 octombrie, într-o locuință din Tălmaciu.

Cei doi frați au fost găsiți în stop cardiorespirator, după ce salteaua și așternuturile din camera în care se aflau au luat foc și au ars mocnit.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 19:34, când autoritățile au fost anunțate că doi copii ar fi fost intoxicați cu fum într-un imobil din oraș.

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La fața locului au intervenit pompierii, echipajele medicale și polițiștii. În ciuda manevrelor de resuscitare, viața celor doi frați nu a mai putut fi salvată.

„Din nefericire, cei doi minori, în vârstă de 2 și 4 ani, au fost declarați decedați, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Trupurile copiilor au fost duse la Medicină Legală. Ancheta continuă

Polițiștii au efectuat cercetări la locul tragediei, iar trupurile neînsuflețite ale celor doi copii au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Sibiu, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzelor exacte ale decesului.

„În cauză, a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și distrugere din culpă, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment”, au precizat reprezentanții IPJ Sibiu.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul și dacă există persoane care pot fi trase la răspundere penală pentru producerea tragediei.

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