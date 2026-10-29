Bradul de Crăciun din Piața Mare a fost montat complet joi, 29 octombrie. Simbolul sărbătorilor de iarnă a fost amplasat în centrul pieței, într-o poziție diferită față de edițiile precedente, în timp ce pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Sibiu sunt în plină desfășurare.

Lucrările pentru amenajarea Târgului de Crăciun au început luni, 26 octombrie, iar în următoarele zile echipele au lucrat la instalarea bradului. Lucărirle s-au finalizat joi, când ultimele detalii au fost puse la punct. În prezent, bradul se află în centrul pieței, amplasat diferit față de anii trecuți, iar stelele argintii au luat locul clasicelor globuri aurii și roșii. De asemenea, cupola de lumini a fost montată integral și va oferi un spectacol luminos spectaculos odată cu deschiderea Târgului de Crăciun.

Noutatea din acest an este poziționarea bradului. Față de edițiile anterioare, acesta a fost amplasat în centrul Pieței Mari, astfel încât să poată fi observat din mai multe zone ale pieței.

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Potrivit organizatorului târgului, Andrei Drăgan, mutarea a fost decisă de Primăria Sibiu, instituția căreia îi aparțin bradul și iluminatul festiv din Piața Mare.

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Târgul de Crăciun se deschide pe 13 noiembrie

Bradul este unul artificial, achiziționat de Primăria Sibiu în 2019. Acesta are o înălțime de 24 de metri și este decorat cu globuri mari și ghirlande luminoase.

Târgul de Crăciun din Sibiu se va deschide vineri, 13 noiembrie, și va rămâne în Piața Mare până în 3 ianuarie 2027. Până atunci, în centrul orașului continuă amenajarea căsuțelor și a celorlalte elemente care vor completa decorul de sărbătoare.

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