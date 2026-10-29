Un tren Deutsche Bahn care circula de la Stuttgart la Zürich nu a mai fost lăsat să intre în Elveția pentru că avea 13 minute întârziere, relatează Mediafax.

Pasagerii trenului Intercity 187 au fost nevoiți să coboare la Schaffhausen. „Nu avem voie să intrăm”, le-a spus însoțitorul de bord.

Elvețienii acceptă doar șase minute

Pe linia Stuttgart–Zürich, dacă trenul din Germania are o întârziere estimată de peste șase minute la Schaffhausen, Căile Ferate Elvețiene (SBB) pregătesc acolo un tren propriu care îi duce pe pasageri mai departe, iar trenul german rămâne pe loc. Regula a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a SBB, Sabrina Schellenberg.

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Măsura a venit după multe plângeri. Din decembrie 2025, unul din două trenuri care pleacă din Stuttgart merge doar până la Singen, iar din aprilie 2025 trenurile Deutsche Bahn venite din Hamburg și Dortmund se opresc la Basel.

Potrivit datelor citate de Mediafax, în 2025 aproape 94 de trenuri elvețiene din 100 au ajuns la timp, în timp ce în Germania, în septembrie 2026, doar jumătate dintre trenurile pe distanțe lungi au fost punctuale.

De la introducerea măsurilor, peste 80 de trenuri din 100 ajung la timp la Zürich. Regulile rămân valabile cel puțin până în decembrie 2026.

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