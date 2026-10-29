Gheorghe Vlăduț Băltățeanu, bărbatul acuzat că și-a ucis iubita, pe Valentina, o tânără de 28 de ani, și că i-a aruncat trupul într-o valiză în râul Olt, a avut discernământ atât în momentul faptei, cât și la examinare. Concluzia aparține expertizei psihiatrice medico-legale efectuate în dosar, a anunțat avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis, potrivit AGERPRES.

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Ce au stabilit medicii legiști

Avocatul a făcut publică adresa primită de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, care face trimitere la raportul de expertiză nr. 2045/A1-P/482/2026. Potrivit documentului, inculpatul a prezentat, atât la data faptei, cât și la momentul examinării, diagnosticul de „tulburare de personalitate tip emoțional instabil”.

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Cu toate acestea, experții au concluzionat că bărbatul și-a păstrat capacitatea psihică de a anticipa critic, mai exact că a avut „discernământ păstrat”. Raportul nu recomandă aplicarea unor măsuri de siguranță cu caracter medical.

De ce a fost cerută expertiza

Adrian Cuculis a explicat că o astfel de evaluare nu se face în mod obișnuit și nici nu este obligatorie. În acest dosar, însă, a fost necesară din cauza brutalității cu care a fost ucisă tânăra și a felului în care suspectul a încercat să scape de trupul ei.

Cum a evoluat cazul

Trupul Valentinei a fost descoperit pe 22 septembrie, într-o valiză care plutea pe Olt, aproape de mal, în zona barajului de la Ionești, județul Vâlcea (detalii aici). Tânăra avea domiciliul în Filiași, județul Dolj, și locuia fără forme legale în localitatea vâlceană Tomșani.

Moartea a fost una violentă și s-a produs cu o zi înainte de descoperire, prin șoc traumatic și hemoragic. Victima avea două leziuni la cap, cinci coaste rupte, precum și leziuni, excoriații și plăgi la nivelul picioarelor.

Principalul suspect, iubitul tinerei, a fugit din țară și a fost dat în urmărire (citește aici). La Sibiu a fost prins un bărbat care l-a ajutat să plece din România (detalii aici).

Pe 28 septembrie, Băltățeanu s-a predat poliției din St. Gallen, în Elveția (citește aici). Ulterior, a fost extrădat în România, iar în prezent se află în arest preventiv.

Tot la Sibiu a fost abandonat și cățelul Valentinei, caz despre care am scris aici.

Sursa: AGERPRES

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