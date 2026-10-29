Pe scurt: Ora la care apar primele simptome de AVC poate ajuta medicii să stabilească tratamentul potrivit. Specialiștii din Sibiu explică ce semne trebuie recunoscute și ce nu trebuie făcut până la evaluarea medicală.

Un accident vascular cerebral (AVC) poate pune viața în pericol în doar câteva minute, iar ajutorul medical trebuie solicitat imediat, chiar dacă simptomele dispar.

Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu au explicat semnele de alarmă și pașii care trebuie urmați, potrivit Mediafax.

Recomandările au fost transmise cu ocazia Zilei Mondiale dedicate prevenirii acestei afecțiuni, marcată joi, 29 octombrie 2026. AVC-ul este o urgență medicală majoră: intervenția rapidă poate reduce riscul de deces, poate limita dizabilitățile și poate crește șansele de recuperare.

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Asimetria feței și dificultățile de vorbire pot semnala un AVC

Simptomele apar, de regulă, brusc. Unul dintre cele mai evidente semne este modificarea aspectului feței: o parte a acesteia se poate lăsa, iar zâmbetul devine asimetric.

Un alt semnal de alarmă este slăbiciunea sau amorțeala unui braț ori a unui picior, în special pe o singură parte a corpului. Persoana afectată poate avea dificultăți în a ridica ambele brațe sau în a le menține în aceeași poziție.

Pot apărea și probleme de vorbire: persoana vorbește neclar, are dificultăți în a se exprima sau nu mai înțelege ce i se spune. Alte manifestări sunt tulburările bruște de vedere, pierderea echilibrului, amețelile severe și durerile de cap intense și neobișnuite.

Medicii recomandă apelarea imediată a numărului 112, fără a aștepta ca simptomele să dispară. Trebuie notată ora la care au apărut primele manifestări, deoarece această informație poate ajuta echipa medicală să stabilească tratamentul potrivit. Nu trebuie administrate medicamente fără indicația unui medic.

Evaluarea medicală de urgență este necesară inclusiv atunci când simptomele dispar după câteva minute.

„În aceste situații, nu trebuie așteptat ca simptomele să treacă, ci trebuie solicitat imediat ajutor medical prin apelarea numărului 112”, a explicat dr. Dragoș Popescu, directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Controlul factorilor de risc și îngrijirea după AVC sunt esențiale

Hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, colesterolul crescut, fumatul, sedentarismul și anumite afecțiuni cardiace se numără printre principalii factori care pot favoriza apariția unui accident vascular cerebral. Medicii recomandă monitorizarea regulată a stării de sănătate și tratarea corespunzătoare a afecțiunilor care cresc riscul unui AVC.

„Prevenirea accidentului vascular cerebral începe prin controlul factorilor de risc și prin monitorizarea regulată a stării de sănătate. Tensiunea arterială crescută, diabetul și tulburările metabolismului lipidic trebuie identificate și tratate corespunzător, în colaborare cu medicul”, a precizat dr. Dragoș Popescu.

Tratamentul și recuperarea pacienților cu AVC depind atât de rapiditatea intervenției, cât și de accesul la echipamente medicale performante și personal specializat, au subliniat medicii.

„În cazul unui accident vascular cerebral, timpul poate face diferența dintre viață și moarte, dintre o recuperare favorabilă și o dizabilitate severă”, a declarat Robert Fotache, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Recuperarea nu se încheie odată cu tratamentul de urgență. Pacienții au nevoie în continuare de supraveghere și îngrijire medicală pentru a preveni complicațiile.

„În îngrijirea pacientului cu AVC, fiecare etapă este importantă, de la monitorizarea atentă a stării clinice până la prevenirea complicațiilor și susținerea recuperării. Asistenții medicali și întregul personal de îngrijire contribuie permanent la siguranța pacientului, la comunicarea cu familia și la respectarea recomandărilor echipei medicale”, a declarat Laurențiu Ghinoiu, directorul de Îngrijiri Medicale al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Pentru prevenirea unui AVC, specialiștii recomandă controale medicale periodice, ținerea sub control a factorilor de risc și adoptarea unui stil de viață echilibrat.

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